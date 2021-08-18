Ex-BBB Lucas Gallina relata acidente em balão de ar quente

Gallina, que fazia o passeio a convite, chegou a publicar vídeos após o pouso, mas acabou apagando o registro. Crédito: Reprodução/Instagram @lucas.gallina

O ex-BBB e empresário Lucas Gallina, 28, relatou um acidente que sofreu nesta quarta-feira (18). Ele estava em um balão de ar quente que precisou fazer um pouso de emergência por causa das fortes rajadas de vento que começaram a atingir a região de Praia Grande (litoral sul de SC).

"Não vou mentir para vocês, medo dá", relatou ele ainda no balão. "Para quem tem medo de altura igual a mim, estou até gaguejando. Mas é massa, que experiência!"

Gallina, que fazia o passeio a convite, chegou a publicar vídeos após o pouso, mas acabou apagando o registro. Após os fãs questionarem o que tinha ocorrido, ele voltou ao assunto para tranquilizar a todos. "Para quem viu, deu tudo certo", afirmou. "Bem tranquilo, agora vamos descansar. Sobrevivemos."

"Para deixar bem claro, o passeio é sinistro, animal", afirmou. "A vista lá de cima é show de bola. Experiência incrível. O que aconteceu com a gente foi uma casualidade. É muito raro. Aqui na cidade foi a primeira vez que acontece isso."

O ex-BBB estava com a namorada, Juliana Xavier. Pelo relato dela, o acidente ocorreu após "um vento que virou na hora do pouso". Nenhum dos dois sofreu qualquer ferimento.