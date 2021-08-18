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Pouso de emergência

Ex-BBB Lucas Gallina relata acidente em balão de ar quente

Ele estava em um balão de ar quente que precisou fazer um pouso de emergência por causa das fortes rajadas de vento que começaram a atingir a região de Praia Grande (litoral sul de SC).

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 18:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 ago 2021 às 18:51
O ex-BBB Lucas Gallina
Gallina, que fazia o passeio a convite, chegou a publicar vídeos após o pouso, mas acabou apagando o registro. Crédito: Reprodução/Instagram @lucas.gallina
O ex-BBB e empresário Lucas Gallina, 28, relatou um acidente que sofreu nesta quarta-feira (18). Ele estava em um balão de ar quente que precisou fazer um pouso de emergência por causa das fortes rajadas de vento que começaram a atingir a região de Praia Grande (litoral sul de SC).
"Não vou mentir para vocês, medo dá", relatou ele ainda no balão. "Para quem tem medo de altura igual a mim, estou até gaguejando. Mas é massa, que experiência!"
Gallina, que fazia o passeio a convite, chegou a publicar vídeos após o pouso, mas acabou apagando o registro. Após os fãs questionarem o que tinha ocorrido, ele voltou ao assunto para tranquilizar a todos. "Para quem viu, deu tudo certo", afirmou. "Bem tranquilo, agora vamos descansar. Sobrevivemos."
"Para deixar bem claro, o passeio é sinistro, animal", afirmou. "A vista lá de cima é show de bola. Experiência incrível. O que aconteceu com a gente foi uma casualidade. É muito raro. Aqui na cidade foi a primeira vez que acontece isso."
O ex-BBB estava com a namorada, Juliana Xavier. Pelo relato dela, o acidente ocorreu após "um vento que virou na hora do pouso". Nenhum dos dois sofreu qualquer ferimento.
"Aconteceu, fazer o quê? Estava no nosso destino", lamentou ele. "Ninguém se machucou, deu tudo certo, eu gosto de uma adrenalina, então o meu foi perfeito, foi com adrenalina, está tudo certo. Deus está com a gente, está no comando, é isso que importa."

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