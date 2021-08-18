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Está internada

Dani Russo anuncia fim de carreira musical para cuidar da saúde mental

Através dos Stories do Instagram, ela contou que tomou a decisão porque não concorda com as atitudes de sua gravadora, e que isso seria melhor para sua saúde mental.

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 16:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 ago 2021 às 16:05
A cantora Dani Russo é uma das atrações do Segue o Baile, que acontece neste domingo (15) no Beb's de Vitória.
Ela contou que tomou a decisão porque não concorda com as atitudes de sua gravadora, e que isso seria melhor para sua saúde mental. Crédito: Kondzilla
A cantora e youtuber Dani Russo, 23, anunciou o fim de sua carreira musical nesta segunda-feira (16). Através dos Stories do Instagram, ela contou que tomou a decisão porque não concorda com as atitudes de sua gravadora, e que isso seria melhor para sua saúde mental.
A artista está internada, e afirma que foi ao hospital porque estava há cinco dias sem conseguir ingerir alimentos ou líquidos. "Hoje tomei uma decisão, parei com a música", escreveu nos Stories. "Minha gravadora quer me controlar, decidir nome, capa, tudo por eles", completou.
"Minhas escolhas não contam", explicou, "sem falar que eu não recebo um centavo pelas visualizações [nos clipes]". Ela ainda escreveu que o contrato é abusivo. "Prefiro parar pela minha saúde mental", afirmou. No vídeo seguinte, colocou uma imagem com seus clipes e a legenda: "gratidão por essa fase".
Russo negou estar em um hospital psiquiátrico, mas revelou que não está bem psicologicamente. "Muitos traumas estão mexendo com a minha cabeça hoje: abuso que sofri quando era criança, meu melhor amigo foi sequestrado e citaram meu nome no meio de tudo, entre outros mil que vocês nem sabem".
Quando perguntada por um fã o porquê de só comentar sobre o abuso agora, ela explicou que só havia falado do acontecimento com três pessoas de sua família no ano de 2020. "Não é fácil falar sobre", completou.
A cantora entrou no mundo da música no ano de 2016, e ficou conhecida por grandes sucessos como "A Melhor do Baile" (2016), "Solteiro Nunca Está Só" (2018), em parceria com MC Kekel, 26, e "Não Complica" (2018), em parceria com MC Vinny.

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