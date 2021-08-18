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Gusttavo Lima fecha turnê nos EUA e bate recorde de público

Artista cantou para 15 mil pessoas em Boston

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 15:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 ago 2021 às 15:55
Show de Gusttavo Lima em Boston reúne 15 mil pessoas
Show de Gusttavo Lima em Boston reúne 15 mil pessoas Crédito: Augusto Albuquerque/Divulgação
O cantor Gusttavo Lima, 31, encerrou turnê que fez pelos Estados Unidos no último final de semana com a marca do artista homem que reuniu o maior número de pessoas no país. Na apresentação de Boston, foram mais de 15 mil espectadores.
O evento Buteco in Boston aconteceu no campo do Aeroporto de Fitchburg e rendeu a ele esse posto, além de ter levado a maior quantidade de aparelhagem e estrutura ao país americano.
Lima igualou o recorde de Ivete Sangalo em 2010, época em que a baiana conseguiu cantar para a mesma quantidade de gente no Madison Square Garden.
O músico ainda fez mais quatro apresentações: em Orlando, no dia 6 de agosto, para 5.000 pessoas; em Miami, dia 7, para 6.000; em Atlanta, no dia 13, para mais 5.000 pessoas e em Newark, dia 14, para outras 5.000 pessoas.

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O evento ainda ficou marcado por uma homenagem ao cantor. Ele recebeu das mãos do diretor artístico da gravadora Sony Music Brasil, Rene Lavradas Jr., uma placa de diamante comemorativa por mais de 1,4 bilhões de streamings do álbum "O Embaixador - The Legacy" nas plataformas digitais.
"Estou realizando um sonho. Nasci na roça, no meio de um mandiocal, sou filho de pai e mãe simples. Fui calçar um sapato na vida com oito anos de idade e sei que todos que estavam comigo na gravação desse DVD são pessoas sonhadoras. Então, não deixe de acreditar na sua vida e no seu sonho", disse o artista ao público.
Pelas redes sociais, Lima compartilhou mais imagens da turnê e fez mais um agradecimento. "Sem palavras", publicou.

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