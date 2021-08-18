Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Insultos

Lizzo chora devido a ataques racistas e gordofóbicos após clipe de 'Rumors'

'Estou colocando tanto amor no mundo e, às vezes, parece que o mundo não me ama de volta', desabafou a cantora

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 08:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 ago 2021 às 08:41
Lizzo chora devido a ataques racistas e gordofóbicos após clipe de 'Rumors'
Lizzo chora devido a ataques racistas e gordofóbicos após clipe de 'Rumors' Crédito: Instagram/ @lizzobeeating
A cantora Lizzo compartilhou um desabafo, chorando, nesta segunda-feira, 16, após ser alvo de racismo e gordofobia nas redes sociais. Os ataques ocorreram depois do lançamento do clipe de Rumors.
Em parceria com Cardi B, a música da cantora foi ao ar na última sexta-feira, 13. No vídeo, as duas artistas aparecem perfomando juntas, vestidas de deusas gregas.
"É gordofóbico, é racista e é agressivo. Se você não gosta da minha música, tudo bem, se você não gosta de Rumours, tudo bem, mas muita gente não gosta de mim por causa da minha aparência", disse em live no Instagram.
"Estou colocando tanto amor e energia no mundo e às vezes parece que o mundo não me ama de volta. Não importa a quantidade de energia que você coloca, ainda terão pessoas dizendo coisas hostis contra você", lamentou.
"Eu faço isso pelas garotas gordas pretas do futuro que só querem viver suas vidas, sem serem crucificadas ou colocadas em caixas. Eu não vou fazer o que vocês querem que eu faça, então se acostumem. Mas, eu vou fazer boas músicas e ser uma artista incrível. E continuar ajudando pessoas e me ajudando", acrescentou.
No Twitter, Cardi B lamentou os ataques sofridos pelo clipe e pela amiga: "Rumours está indo muito bem. Parem de falar que uma música é um fracasso só para fazer bullying. Isso é maldoso e racista".
A atriz Jameela Jamil também prestou apoio a artista: “A Lizzo faz uma música sobre as pessoas atacando mulheres. O Twitter vira um vulcão de abusos sobre o talento e a aparência dela. Depois ela faz um vídeo lamentando isso tudo e vira piada porque chorou. Doentio”.

Veja Também

Funcionária será indenizada em R$ 50 mil por ser vítima de gordofobia

"A Fazenda 12": Biel é acusado de gordofobia após comentário sobre Jojo

Dia oficial da luta contra a gordofobia: "sofri preconceito de uma médica"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Racismo Gordofobia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão de frigorífico bateu em muro de casa em Ibatiba
Caminhão de frigorífico bate e destrói muro de casa em Ibatiba
Homens são condenados a 140 anos de prisão por assassinato brutal de família em Linhares
Imagem de destaque
A investigação da BBC que revela como Epstein manteve vítimas de abuso em apartamentos de Londres, depois que a polícia desistiu de investigá-lo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados