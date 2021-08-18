Famosos

Elton John surpreende fãs em restaurante na França ao fazer breve apresentação

Na França, cantor interpretou nova canção dele com Dua Lipa

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 12:54

Agência Estado

Elton John no terceiro dia do Rock in Rio 2015
Elton John no terceiro dia do Rock in Rio 2015 Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
Imagine a cena: você está em um restaurante, curtindo o dia com familiares e amigos, ouvindo músicas selecionadas por um DJ quando, de forma repentina, surge a voz inigualável de Elton John. Porém, não se trata de um áudio gravado. O próprio cantor aparece ao vivo. O músico britânico surpreendeu os clientes de um restaurante na França no último dia 14. O momento foi registrado por um dos fãs do artista e publicado no YouTube.
No vídeo, Elton John pede para o DJ do restaurante fazer uma pausa para que ele possa cantar uma nova música dele, Cold Heart (PNAU Remix), em parceria com a cantora Dua Lipa.
"No lockdown, fiz este single e ele foi lançado ontem junto com a Dua Lipa. Eu quero que todos vocês dancem em suas mesas e levantem suas mãos", disse o cantor. Elton John aos clientes do restaurante que levantassem os guardanapos e lenços para cima, para acompanhá-lo durante a canção.
Cold Heart faz um remix de músicas de Elton John como Sacrifice, Kiss The Bride e Rocket Man. Clique aqui para assistir ao vídeo.

