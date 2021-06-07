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Música

Courteney Cox, Ed Sheeran e Elton John cantam versão de Phoebe de 'Tiny Dancer'

Artistas dedicaram vídeo a personagem de Liza Kudrow, em 'Friends'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jun 2021 às 18:46

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 18:46

Ed Sheeran, Courteney Cox, Brandi Carlile e Elton John em vídeo no Instagram
Ed Sheeran, Courteney Cox, Brandi Carlile e Elton John em vídeo no Instagram Crédito: Instagram/ @courteneycoxofficial
Courteney Cox e Ed Sheeran fizeram um vídeo juntos cantando ao lado de Elton John e a compositora Brandi Carlile. O post foi compartilhado no domingo, 6, nas redes sociais de Ed e da intérprete da personagem Monica, de Friends.
Os artistas apresentaram a música Tiny Dancer, de Elton, no piano. A performance foi uma homenagem a atriz Liza Kudrow, que dá vida a icônica Phoebe, do mesmo seriado.
No primeiro episódio da terceira temporada, a personagem achava que a letra da canção dizia "hold me closer Tony Danza" em vez de "hold me closer tiny dancer". A publicação viralizou no Instagram por relembrar uma das diversas piadas memoráveis da protagonista do sitcom.
Essa é a segunda vez que Courteney e Ed Sheeran se reúnem para reviver momentos de Friends. Na semana passada, os dois postaram outro vídeo, reproduzindo uma dança da série.
Os dois refizeram a coreografia da Monica com o irmão Ross, personagem de David Schwimmer, que foi ao ar no episódio dez, da sexta temporada da produção. Confira:

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