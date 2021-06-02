Matthew Perry, de 'Friends', tem noivado rompido após flagra em app de namoro

O ator Matthew Perry em foto postada em sua rede social Crédito: @mattperry4 no Instagram

Conhecido como Chandler do seriado "Friends" (1994-2004), o ator Matthew Perry, 51, teve seu noivado de sete meses rompido com a agente literária Molly Hurwitz, 29. O término acontece semanas depois de ele ser flagrado flertando com uma outra moça em um app de paquera.

Em comunicado breve à revista People, ele disse que tudo chegou ao fim. "Às vezes as coisas simplesmente não funcionam e esta é uma delas", escreveu. Apesar de não ter dado mais detalhes, desejou "o melhor a Molly".

O casal começou a namorar em dezembro de 2019 e anunciou o noivado em novembro do ano passado. No início de maio de 2021, a influenciadora digital Kate Haralson, 20, divulgou no seu TikTok uma chamada de vídeo que fez com o ator, depois de os dois terem se conhecido pelo aplicativo Raya, exclusivo a pessoas ricas e famosas.

Segundo ela, a ligação foi feita em maio do ano passado, quando Haralson tinha 19 anos e Perry já estava se relacionando com a agente literária Molly.

Haralson acabou expulsa do app por violar as regras de conduta em não expor as pessoas, mas parece não ter se incomodado com isso. "Eu me sinto bem sobre isso. Eu nunca mais tinha usado o app mesmo", disse ela à época ao site Page Six.

A influenciadora também disse que havia selecionado o filtro do aplicativo para homens mais velhos como uma brincadeira. "Foi um pouco estranho conversar com alguém com a idade do meu pai. Isso não parecia certo, especialmente porque ele sabia a minha idade."

Haralson contou que, em um ponto da conversa, Perry perguntou se ele era "tão velho quanto o seu pai?". Ela disse que vem sendo criticada por ter exposto a conversa com o ator.