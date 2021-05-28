Friends: A Reunião: Jennifer Aniston e David Schwimmer revelam crush mútuo

O esperado episódio "Friends: A Reunião" será uma das atrações da HBO Max, que estreia dia 29 de junho no Brasil Crédito: HBO Max

No episódio especial de reencontro de Friends que estreou nesta quinta-feira, 27, na HBO Max dos Estados Unidos, os atores Jennifer Aniston e David Schwimmer, Rachel e Ross na série, revelaram que tinham um crush mútuo durante as gravações da 1ª temporada.

Perguntados pelo apresentador do episódio, James Corden, se houve algum envolvimento durante o programa entre os seis atores principais, Jennifer e David se entreolharam e o ator admitiu o crush. "Na primeira temporada eu tive uma grande queda pela Jen", disse ele. Ao que a atriz completou: "Foi recíproco".

O intérprete de Ross ainda comentou que durante um certo tempo os dois estavam fortemente envolvidos no sentimento, mas que o envolvimento não engatou pelo fato de que sempre um dos dois estava em um relacionamento - alguma coincidência com a série?! - e que respeitaram isso e nunca ultrapassaram essa fronteira.

Já a atriz relembrou o épico primeiro beijo do casal na série e de ter dito ao colega que seria uma 'chatice' que o primeiro beijo deles fosse em rede nacional. E assim foi. "Com certeza, a primeira vez que nos beijamos foi naquele café. Então, nós apenas canalizamos todo o nosso amor e adoração um pelo outro em Ross e Rachel.", comentou Aniston.