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Friends: A Reunião: Jennifer Aniston e David Schwimmer revelam crush mútuo

Durante o episódio especial os atores revelaram estar apaixonados durante as gravações da primeira temporada e o porquê de não ter dado certo

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 13:52

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 mai 2021 às 13:52
O esperado episódio
O esperado episódio "Friends: A Reunião" será uma das atrações da HBO Max, que estreia dia 29 de junho no Brasil Crédito: HBO Max
No episódio especial de reencontro de Friends que estreou nesta quinta-feira, 27, na HBO Max dos Estados Unidos, os atores Jennifer Aniston e David Schwimmer, Rachel e Ross na série, revelaram que tinham um crush mútuo durante as gravações da 1ª temporada.
Perguntados pelo apresentador do episódio, James Corden, se houve algum envolvimento durante o programa entre os seis atores principais, Jennifer e David se entreolharam e o ator admitiu o crush. "Na primeira temporada eu tive uma grande queda pela Jen", disse ele. Ao que a atriz completou: "Foi recíproco".
O intérprete de Ross ainda comentou que durante um certo tempo os dois estavam fortemente envolvidos no sentimento, mas que o envolvimento não engatou pelo fato de que sempre um dos dois estava em um relacionamento - alguma coincidência com a série?! - e que respeitaram isso e nunca ultrapassaram essa fronteira.
Já a atriz relembrou o épico primeiro beijo do casal na série e de ter dito ao colega que seria uma 'chatice' que o primeiro beijo deles fosse em rede nacional. E assim foi. "Com certeza, a primeira vez que nos beijamos foi naquele café. Então, nós apenas canalizamos todo o nosso amor e adoração um pelo outro em Ross e Rachel.", comentou Aniston.
O especial Friends: A Reunião já está disponível na HBO Max, plataforma que chegará ao Brasil em 29 de junho, com preços a partir de R$ 14,21.

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