Kéfera diz que recebeu elogio de Monica, de 'Friends': 'Não entendi nada'

Kéfera Buchmann afirmou que recebeu um elogio de Courteney Cox, a Monica de "Friends". "Ela curtiu um vídeo e ainda mandou mensagem, dizendo que sou engraçada e fofa. Nossa, foi muito doido. Fiquei feliz. Eu amo 'Friends'. Não sei como ela me encontrou. Não entendi foi nada", disse a atriz e influenciadora em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.