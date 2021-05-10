Kéfera diz que recebeu elogio de Monica, de 'Friends': 'Não entendi nada'

"Com todos os haters que já tive, esperava ver críticas. Mas estou impressionada. Não tem comentário ruim", completou. Kéfera criou uma série de esquetes para o Instagram, em que conversa com ela mesma e com órgãos do seu corpo, como o cérebro. No vídeo elogiado por Cox, ela aparece falando em inglês.
"Eu já tinha vontade de fazer desde a época do canal no YouTube (lançado em 2010). Porque eu sempre troquei ideia comigo mesma. Rola um diálogo enorme aqui dentro [risos]. Só não tinha entendido em qual formato queria", afirmou.