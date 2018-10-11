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Boatos

Kéfera desmente que tenha brigado com a mãe por causa de política

'Quem tá brigada fica duas horas no telefone às duas da manhã?' questionou atriz, que foi alvo de boatos ao longo da semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 01:00

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 01:00

A atriz e youtuber Kéfera Buchmann Crédito: Reprodução
A atriz e youtuber Kéfera Buchmann publicou stories em seu Instagram na noite de terça-feira, 9, rebatendo boatos de que teria brigado e parado de falar com sua mãe por conta de divergências políticas.
"Da onde vocês tiraram que eu briguei com a minha mãe? Eu nunca briguei com a minha mãe [risos]. Por que vocês tão inventando isso? Não tem nada a ver. A gente tem opinião política diferente", afirmou.
Em seguida, continuou: "A partir do momento que a gente vive numa democracia eu tenho uma opinião e ela tem outra. A gente ficou duas horas ontem no telefone, falando sobre novela, vida, conversando, falando sobre tudo que tá acontecendo."
"Tudo menos brigando. Quem tá brigada fica duas horas no telefone da meia-noite às duas da manhã? Eu hein... Da onde vocês tiraram isso? Me poupem!", concluiu.
Por fim, Kéfera fez questão de elogiar a mãe: "Independente de eu não concordar com ela, minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida e quem mais me apoiou."

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