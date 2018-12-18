Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TRETA NA WEB

Luba critica Kéfera: 'Liberdade de expressão é um direito humano'

A youtuber e atriz discutiu sobre feminismo com convidado do programa 'Encontro com Fátima' e gerou repercussão. Após crítica, Kéfera rebateu o também youtuber

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 19:44
18/12/2018 - Luba questionou argumentos utilizados por Kéfera Crédito: Reprodução de cena de ENTITY_apos_ENTITYEncontro com Fátima BernardesENTITY_apos_ENTITY (2018) / TV Globo; YouTube/LubaTV
Na última quinta-feira, 13, a youtuber Kéfera participou do programa Encontro com Fátima Bernardes e gerou polêmica ao discutir sobre feminismo com um convidado da plateia. No entanto, o assunto repercutiu e outro youtuber decidiu comentar o caso.
Em um vídeo postado em seu canal do YouTube, LubaTV assistiu a um trecho do programa e opinou: "Eu não tô aqui para falar sobre feminismo em si, eu escolhi essa notícia mais pelas falas da Kéfera. E dizer: 'você é um homem, logo você não pode falar sobre isso comigo', é um argumento falso, é uma falácia chamada 'argumentum ad hominem', que é quando você tenta atacar a pessoa que está argumentando, ao invés de atacar o argumento que ela está usando. Se você precisa atacar uma pessoa e não consegue debater contra o argumento dela, talvez você mesmo não entende do que está falando ou tentando defender. E eu não tô falando somente da Kéfera, eu tô falando de todo mundo que se prende a esse tipo de argumento e que tenta desqualificar a pessoa ao invés de contra-argumentar", disse.
Luba também justificou a atitude do convidado, classificando como liberdade de expressão. "É lugar de fala dessa pessoa se expressar sim, porque todos nós estamos sob a mesma constituição, que protege a liberdade de expressão, é um direito humano", completou o youtuber.
Kéfera, então, novamente defendeu seu argumento no Twitter e respondeu às críticas feitas por Luba:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados