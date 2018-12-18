Luba critica Kéfera: 'Liberdade de expressão é um direito humano'

Em um vídeo postado em seu canal do YouTube, LubaTV assistiu a um trecho do programa e opinou: "Eu não tô aqui para falar sobre feminismo em si, eu escolhi essa notícia mais pelas falas da Kéfera. E dizer: 'você é um homem, logo você não pode falar sobre isso comigo', é um argumento falso, é uma falácia chamada 'argumentum ad hominem', que é quando você tenta atacar a pessoa que está argumentando, ao invés de atacar o argumento que ela está usando. Se você precisa atacar uma pessoa e não consegue debater contra o argumento dela, talvez você mesmo não entende do que está falando ou tentando defender. E eu não tô falando somente da Kéfera, eu tô falando de todo mundo que se prende a esse tipo de argumento e que tenta desqualificar a pessoa ao invés de contra-argumentar", disse.