Kéfera e Projota estão na série 'Ninguém Tá Olhando', da Netflix

Comédia estreia este ano e mostra anjo que decide se rebelar

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 17:34

09/04/2019 - Elenco da série "Ninguém Tá Olhando", da Netflix Crédito: Aline Arruda/Netflix
Kéfera, Projota e Júlia Rabello estão no elenco da comédia "Ninguém Tá Olhando", nova série brasileira da Netflix, que estreia ainda este ano. Na trama, Uli, personagem vivido pelo ator Victor Lamoglia (conhecido pelos vídeos no canal Parafernalha), é um anjo que, inconformado com as ordens que recebe diariamente, decide se rebelar e usar o seu livre arbítrio para fazer o que acha melhor pela humanidade.
Júlia faz o papel de Greta, anjo veterana que vai se unir a Uli nessas aventuras. Eles também serão acompanhados pelo empolgado Chun (Danilo de Moura).
 
Kéfera é Miriam, humana que Uli vai conhecer durante as suas incursões na terra. Para fazer a personagem, a atriz e influenciadora digital conta que colocou sardas falsas no nariz e nas bochechas. "Lembram que eu ficava falando que queria gravar uma série para a Netflix um dia? Aconteceu. A Miriam ainda tem sardinhas muito fofas", disse em Stories no seu Instagram. Kéfera acaba de fazer a sua primeira novela, "Espelho da Vida", que terminou no dia 1º de abril na Globo.
 
O rapper Projota fará o humano Richard, que teve o coração partido. Além deles, o elenco da série também tem Leandro Ramos (do canal Choque de Cultura), Telma Souza ("O Outro Lado do Paraíso"), Augusto Madeira ("Hora de Perigo") entre outros atores. As gravações começaram nesta semana.
A comédia terá oito episódios e é dirigida por Daniel Rezende, indicado ao Oscar de melhor edição pelo filme "Cidade de Deus" (2002). A série é uma parceira com a produtora Gullane.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

