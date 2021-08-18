Daniel Craig não deixará R$ 800 milhões para filhas: 'herança de mau gosto'

O ator Daniel Craig, 53, diz que não pretende deixar sua fortuna estimada em mais de R$ 800 milhões para as duas filhas que tem com as atrizes britânicas Fiona Loudon e Rachel Weisz.

Em entrevista à revista Candis reportada pelo Daily Mail, o astro da franquia "007" disse que prefere fazer doações a deixar tudo o que tem para seus familiares.

"Não quero deixar grandes montantes para a próxima geração. Acho que herança é muito de mau gosto. Minha filosofia é: 'livre-se disso ou faça uma doação antes de partir'", comentou.

O ator Daniel Craig em "007: Sem Tempo Para Morrer" Crédito: Universal/Divulgação

Ele completou: "Não existe um velho ditado que diz que se você morrer rico, você fracassou? Acho que Andrew Carnegie [um industrial americano] doou uma quantia que hoje valeria cerca de US$ 11 bilhões, o que mostra o quão rico ele era, porque aposto que ele também ficou com uma parte desse dinheiro."

No site Celebrity Net Worth, é possível ver as estimativas de fortunas dos artistas com base em pesquisas de patrimônio. A de Craig giraria em torno dos US$ 160 milhões, o que equivale a R$ 844 milhões.

"ENTRE FACAS E SEGREDOS"

Dinheiro, de fato, nunca será um problema para Craig. Em abril, foi noticiado que ele receberia US$ 100 milhões (cerca de R$ 527 milhões) para voltar ao papel de Benoit Blanc nas sequências do filme "Entre Facas e Segredos", encomendados pela Netflix. Também devem receber o mesmo valor o diretor Rian Johnson e o produtor Ram Bergman, segundo a revista especializada Hollywood Reporter.

O valor é o dobro do que o ator recebeu para interpretar James Bond em "007 - Sem Tempo Para Morrer", aguardado filme da franquia que ele vem estrelando há alguns anos. Ele anunciou que esse será o último filme em que vai interpretar o agente secreto.