"O Poderoso Chefinho 2" estreia no ES; confira os horários

Imagem da animação "O Poderoso Chefinho 2" Crédito: Dreamworks/Divulgação

"O Poderoso Chefinho 2: Negócios da Família" é destaque entre os longas que chegam aos cinemas do Espírito Santo na semana de 12 a 18 de agosto. O filme da Dreamworks traz os irmãos Ted e Tim agora adultos. O primeiro está casado e tornou-se pai, enquanto Tim se aventura pelo mundo empresarial. O que Ted não esperava é que a sua filha também fosse uma agente da Babycorp, como seu irmão Tim. A aventura em família é diversão garantida para a criançada.

Os adultos, porém, não ficam de fora das novidades. Estreia nas telonas o terror "O Homem nas Trevas 2", sequência de um sucesso de público e crítica lançado em 2016. Ainda há espaço para o drama, com a exibição de "Irmãos à Italiana", obra indicada ao Leão de Ouro no Festival de Veneza, em 2020.

O Mapa de Risco de Contaminação da Covid-19 no ES segue com a maioria dos municípios na cor verde, o que demonstra uma baixa taxa de risco de contaminação. Sendo assim, os cinemas podem funcionar normalmente, contanto que utilizem a capacidade das salas de forma reduzida e demais medidas de segurança, como o uso de máscara obrigatório pelos frequentadores. Confira abaixo a grade da semana, recheada com outras opções para os cinéfilos.

ESTREIA

O PODEROSO CHEFINHO 2

107 min / Animação, Comédia, Família

Direção: Tom McGrath / Elenco: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris



Sinopse: "O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família" acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 13h40, 16h20. Sala 5 (dub): 14h40. Sala 8 (dub): 14h30, 17h15.





13h40, 16h20. 14h40. 14h30, 17h15. Cinemark Vitória, sala 1 (dub); 13h30, 16h05, 18h40. Sala 8 (dub): 14h45.





13h30, 16h05, 18h40. 14h45. Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 17h, 19h15. Sala 3 (dub): 13h15, 15h30 (sábado e domingo).





17h, 19h15. 13h15, 15h30 (sábado e domingo). Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 15h45, 17h45, 19h45.





15h45, 17h45, 19h45. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 16h25, 18h20, 20h15.





16h25, 18h20, 20h15. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 16h50, 19h.





16h50, 19h. Cine Ritz Piúma: 15h (sábado e domingo); 17h, 19h.





15h (sábado e domingo); 17h, 19h. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 13h45, 16h15, 18h45. Sala 5 (dub): 13h (sábado e domingo).





13h45, 16h15, 18h45. 13h (sábado e domingo). Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 16h45, 19h10.





16h45, 19h10. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 17h, 19h.





17h, 19h. Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 14h35, 16h40, 18h45, 20h50.





14h35, 16h40, 18h45, 20h50. Cine Unimed Cachoeiro, sala 2 (dub): 16h40, 18h50.





16h40, 18h50. Cine Ritz Perim Center , sala 2 (dub): 16h40, 18h50.





16h40, 18h50. Cine Via Sul (dub): 18h30.





18h30. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 3 (dub): 14h10 (sábado e domingo); 16h20. Sala 4 (dub): 16h45. Sala 5 (dub): 15h (sábado e domingo); 17h10 (exceto sábado e domingo).

O HOMEM NAS TREVAS 2

172 min / Terror, Suspense

Direção: Rodolfo Sayagues / Elenco: Stephen Lang, Brendan Sexton III, Madelyn Grace e mais



Sinopse: "O Homem nas Trevas 2" é a continuação de "O Homem nas Trevas" (2016), que trazia um deficiente visual aterrorizando os invasores de sua casa. A sequência se passa anos após a primeira invasão; quando Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive isolado na tranquilidade de sua residência até que os pecados do passado voltam para cobrar seu preço.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 15h50, 18h20, 20h50.





15h50, 18h20, 20h50. Cinemark Vitória, sala 2: 21h40 (leg); 16h50, 19h15 (dub).





21h40 (leg); 16h50, 19h15 (dub). Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 15h, 17h10, 19h20, 21h30.





15h, 17h10, 19h20, 21h30. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 16h25, 18h20, 20h15.





16h25, 18h20, 20h15. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h25, 18h20, 20h15.





16h25, 18h20, 20h15. Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub): 13h15 (sábado e domingo); 15h45, 18h15, 20h45. Sala 4 (dub): 21h.





13h15 (sábado e domingo); 15h45, 18h15, 20h45. 21h. Cine Ritz Guarapari, sala 2: 17h20, 19h20 (dub); 21h15 (leg).





17h20, 19h20 (dub); 21h15 (leg). Cinemagic Norte Sul, sala 3: 16h, 19h20 (dub); 17h40, 21h10 (leg).





16h, 19h20 (dub); 17h40, 21h10 (leg). Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 17h15, 19h15, 21h15.





17h15, 19h15, 21h15. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 19h, 21h.





19h, 21h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 16h. Sala 5 (dub): 19h20, 21h25.

SIBYL

99 min / / Drama

Direção: Justine Triet/ Elenco: Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Sandra Hüller e mais



Sinopse: Sibyl (Virginie Efira) é uma psicoterapeuta que luta para se manter sóbria, após superar o vício em álcool. Quando decide interromper os atendimentos de pacientes para se dedicar à escrita, recebe a visita inesperada de Margot (Adèle Exarchopoulos), uma atriz em crise durante uma filmagem. Apesar da recusa inicial, Sibyl aceita atendê-la e logo percebe que a vida conturbada da artista representa o material perfeito para seu novo romance.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 18h40.

IRMÃOS À ITALIANA

120 min / Drama

Direção: Claudio Noce / Elenco: Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Mattia Garaci e mais



Sinopse: "Irmãos à Italiana" se passa em Roma, 1976. Valério (Mattia Garaci) é um menino de dez anos cheio de imaginação. Sua infância é virada de cabeça para baixo quando testemunha um ataque terrorista a seu pai, Alfonso (Pierfrancesco Favino). A partir desse momento, o medo e o sentimento de vulnerabilidade marcam a vida do menino. Mas é justamente nestes dias difíceis que Valério conhece Christian (Francesco Gheghi). Este encontro, em um verão cheio de descobertas, mudará suas vidas.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 20h30.

A BOA ESPOSA

109 min / Comédia

Direção: Martin Provost / Elenco: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky e mais



Sinopse: Em "A Boa Esposa", Paulette Van Der Beck (Juliette Binoche) e seu marido dirigem a escola de limpeza de Bitche, na região da Alsácia, há muitos anos. Sua missão é treinar adolescentes para se tornarem donas de casa perfeitas no momento em que se espera que as mulheres sejam subservientes ao marido. Após a morte repentina do marido, Paulette descobre que a escola está à beira da falência e tem que assumir suas responsabilidades. Mas enquanto os preparativos estão em andamento para o melhor programa de TV da competição doméstica, ela e suas animadas alunas começam a questionar suas crenças enquanto os protestos de maio de 1968 em todo o país transformam a sociedade ao seu redor.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 18h30.

OS MELHORES ANOS DE UMA VIDA

80 min / Romance, Drama

Direção: Claude Lelouch/ Elenco: Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Souad Amidoue mais



Sinopse: Em "Os Melhores Anos de uma Vida", mais de 50 anos depois de viverem uma arrebatadora história de amor, o destino faz com que os caminhos de Anne (Anouk Aimée) e Jean-Louis (Jean-Louis Trintignant) se cruzem novamente. Hoje, o ex-piloto de corridas não consegue se achar em suas próprias memórias. Para ajudá-lo, seu filho procura o grande amor de seu pai, a mulher que seu pai deixou escapar e conta suas histórias constantemente. Agora, Anne e Jean-Louis se reúnem para relembrar o passado e, quem sabe, continuar sua história da onde parou.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 16h40.

DOIS + DOIS

105 min / Comédia

Direção: Marcelo Saback/ Elenco: Marcelo Serrado, Carol Castro, Roberta Rodrigues e mais



Sinopse: "Dois + Dois" acompanha Diogo e Emília, um casal que está junto há 16 anos e que se encontra em meio a uma fase monótona. Porém, tudo vira de cabeça pra baixo quando eles descobrem que Ricardo e Bettina, seus melhores amigos, possuem um casamento aberto e praticam troca de casais. Agora, seus amigos tentam convencê-los de que é possível ser feliz levando esse estilo de vida.

HORÁRIO:



Cinemark Vila Velha, sala 7: 21h40 (sábado) 19h, 21h35 (exceto sábado).





21h40 (sábado) 19h, 21h35 (exceto sábado). Multiplex Mestre Alvaro, sala 2: 14h50, 21h30.





14h50, 21h30. Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h, 21h45.



EM CARTAZ

O ESQUADRÃO SUICIDA

172 min / Aventura, Ação, Fantasia

Direção: James Gunn / Elenco: Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman e mais



Sinopse: Pensado para ser uma espécie de leve reboot, a sequência de Esquadrão Suicida, da DC Comics, acompanha um novo time de vilões reunido por uma entidade governamental comandada por Amanda Waller (Viola Davis), com o objetivo de realizar um trabalho sujo que ninguém tem coragem de fazer. O filme de ação e fantasia é baseado nos quadrinhos criados por John Ostrander para a DC Comics.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 2 (dub): 15h20, 18h30, 21h30. Sala 4 (dub): 15h, 18h, 21h. Sala 5 (dub): 14h20, 20h30 (quinta); 14h20, 17h30, 20h30 (exceto quinta). Sala 6: 20h20 (dub); 17h20 (leg).





15h20, 18h30, 21h30. 15h, 18h, 21h. 14h20, 20h30 (quinta); 14h20, 17h30, 20h30 (exceto quinta). 20h20 (dub); 17h20 (leg). Cinemark Vitória, sala 3 (dub): 14h50, 17h50, 20h50. Sala 6: 21h30 (leg); 15h30, 18h30 (dub). Sala 8 (dub): 20h10 (exceto sábado e domingo).





14h50, 17h50, 20h50. 21h30 (leg); 15h30, 18h30 (dub). 20h10 (exceto sábado e domingo). Multiplex Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 17h45, 20h30. Sala 4 (dub): 16h15, 19h, 21h45 (exceto sábado e domingo); 13h30 (sábado e domingo).





17h45, 20h30. 16h15, 19h, 21h45 (exceto sábado e domingo); 13h30 (sábado e domingo). Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 15h30, 18h, 20h30.





15h30, 18h, 20h30. Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 15h30, 18h, 20h30.





15h30, 18h, 20h30. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 16h30, 19h, 21h40.





16h30, 19h, 21h40. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 14h, 17h, 20h. Sala 2 (dub): 15h, 18h, 21h.





14h, 17h, 20h. 15h, 18h, 21h. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 19h, 21h30.





19h, 21h30. Cine Ritz Piúma (dub): 21h.





21h. Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 19h, 21h30.





19h, 21h30. Cinemagic Norte Sul, sala 2: 16h25, 19h (dub); 21h35 (leg). Sala 4: 19h10 (leg).





16h25, 19h (dub); 21h35 (leg). 19h10 (leg). Cine Unimed Cachoeiro, sala 3 (dub): 18h15, 21h.





18h15, 21h. Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub): 18h20, 21h.





18h20, 21h. Cine Via Sul (dub): 20h30.





20h30. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 18h, 20h35. Sala 3 (dub): 18h30, 21h10. Sala 4 (dub): 19h. Sala 6 (dub): 17h, 20h.

BLACKPINK THE MOVIE



100 min / Musical

Direção: OH Yoon-dong, JUNG Su-yee / Elenco: JISOO, JENNIE, ROSÉ, LISA

Sinopse: BLACKPINK, o grupo feminino que conquistou o mundo, celebra o 5º aniversário de sua estreia com o lançamento do filme BLACKPINK THE MOVIE, que também é um presente especial para os “BLINK” (como são chamados os fãs do grupo) revisitarem memórias antigas e curtirem as performances arrebatadoras com um astral festivo. Por mais agitados que tenham sido os últimos cinco anos, todas as memórias, alegrias no palco e seus momentos brilhantes foram compilados e transformados no filme BLACKPINK THE MOVIE, um presente para todos os fãs.

HORÁRIOS

Cinemark Vila Velha, sala 7: 16h30 (leg).





16h30 (leg). Cinemark Vitória, sala 8: 17h20, 19h50 (leg).



JUNGLE CRUISE

128min/ Aventura



Direção: Jaume Collet-Serra/ Elenco: Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons

Sinopse: Jungle Cruise gira ao redor do malandro e brincalhão Frank Wolff (Dwayne Johnson), capitão do barco La Guilla. Ele é contratado pela Dra. Lily Houghton (Emily Blunt) e seu irmão McGregor (Jack Whitehall) para levá-los em uma missão pelas densas florestas amazônicas com a intenção de encontrar uma misteriosa árvore com poderes de cura que poderá mudar para sempre o futuro da medicina. No caminho, eles viverão inúmeros perigos, enfrentando animais selvagens e até mesmo forças sobrenaturais.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 18h55.





18h55. Cinemark Vitória, sala 7 (dub): 14h20.





14h20. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 17h35.





17h35. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 15h30.





15h30. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 14h30.





14h30. Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 16h.





16h. Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 18h.





18h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 18h15.

MINARI - EM BUSCA DA FELICIDADE

116 min / Drama

Direção: Lee Isaac Chung / Elenco: Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim

Sinopse: Minari se passa nos anos 80. David (Alan S. Kim), um menino coreano-americano de sete anos de idade, que se depara com um novo ambiente e um modo de vida diferente quando seu pai, Jacob (Steven Yeun), muda sua família da costa oeste para a zona rural do Arkansas. Entediado com a nova rotina, David só começa a se adaptar com a chegada de sua vó. Enquanto isso, Jacob, decidido a criar uma fazenda em solo inexplorado, arrisca suas finanças, seu casamento e a estabilidade da família.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 16h10.



O REI LEÃO

118 min / Aventura

Direção: Jon Favreau / Elenco: Ícaro Silva, Glauco Marques, Ivan Parente e mais

Sinopse: Live action do clássico da Disney, em O Rei Leão, Simba (Donald Glover) é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar (Chiwetel Ejiofor) faz com que Mufasa (James Earl Jones), o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

HORÁRIOS:

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 17h40 (somente quinta).





17h40 (somente quinta). Cinemark Vitória, sala 7 (dub): 17h20 (somente quinta).

OS CROODS 2 : UMA NOVA ERA

96 min/ Animação, Aventura, Família, Comédia

Roteiro: Dan Hageman, Kevin Hageman/ Elenco: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

Sinopse: Em "Croods 2: Uma Nova Era", em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

HORÁRIOS

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 14h30 (sábado e domingo).





14h30 (sábado e domingo). Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub) : 17h.





: 17h. Cine Unimed Cachoeiro, sala 3 (dub): 16h15.





16h15. Cine Ritz Perim Center , sala 3 (dub): 16h20.





16h20. Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h50 (sábado e domingo).

SPACE JAM: UM NOVO LEGADO

116 min/ Animação, Comédia, Família



Direção: Malcolm D. Lee/ Elenco: LeBron James, Don Cheadle, Sonequa Martin-Green

Sinopse: Em "Space Jam: Um Novo Legado", a inteligência artificial Al G (Dom Cheadle) sequestra o filho de Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da série "Looney Tunes". Para resgatar seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra superversões digitais das maiores estrelas da história da NBA e da WNBA. Para essa dura missão, Lebron terá a ajuda de Pernalonga, Patolino e Lola Bunny, dentre outros personagens.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub): 16h15 (exceto sábado); 13h30.





16h15 (exceto sábado); 13h30. Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 14h.





14h. Multiplex Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 16h50.





16h50. Cine Ritz Perim Center , sala 1 (dub): 15h40 (sábado e domingo).



TEMPO

108 min / Suspense

Direção: M. Night Shyamalan / Elenco: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell

Sinopse: Estrelado por Gael Garcia Bernal, Tempo acompanha uma família durante uma viagem para uma ilha tropical. Quando chegam em uma praia deserta, algo estranho começa a acontecer: todos passam a envelhecer rapidamente, anos inteiros passam em questão de minutos. Eles, então, precisam descobrir o que está acontecendo antes que suas vidas sejam encurtadas drasticamente.

HORÁRIOS

Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 21h15.





21h15. Cine Jardins, sala 1: 20h40.

UM LUGAR SILENCIOSO 2

97 min/ Suspense, Fantasia, Terror

Direção:John Krasinski/ Elenco: Emily Blunt, John Krasinski, Cillian Murphy

Sinopse: Em "Um Lugar Silencioso - Parte 2", logo após os acontecimentos mortais do primeiro filme, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe) precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 21h50.





21h50. Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 21h15.





21h15. Multiplex Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 16h50.





16h50. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 21h45.





21h45. Cine Ritz Perim Center , sala 1 (dub): 20h30.





20h30. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 21h35.

VELOZES E FURIOSOS 9

143 min/ Ação, Suspense

Direção: Justin Lin/ Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Sinopse: Em "Velozes & Furiosos 9", Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub): 19h59.





19h59. Multiplex Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 21h15.





21h15. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 20h.





20h. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 21h10.





21h10. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 18h30.





18h30. Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 18h30.





18h30. Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub): 21h.





21h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 20h45 (exceto sábado e domingo); 15h30, 20h45 (sábado e domingo).

VIÚVA NEGRA

134 min/ Ação, Espionagem, Aventura



Roteiro: Eric Pearson, Stan Lee/ Elenco: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz

Sinopse: No novo filme da Marvel Studios, "Viúva Negra", Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte de Os Vingadores. Dirigido por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige, "Viúva Negra" é o primeiro filme da fase quatro do Universo Cinematográfico Marvel.

HORÁRIOS

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 21h20.





21h20. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 21h.





21h. Cine Unimed Cachoeiro, sala 2 (dub): 21h.



DUPLA EXPLOSIVA 2

117 min/ Ação, Comédia



Direção: Patrick Hughes/ Elenco: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek

Sinopse: Em "Dupla Explosiva 2 - E a Primeira Dama do Crime", o guarda-costas Michael Bryce (Ryan Reynolds) terá que abandonar sua licença sabática para proteger Darius (Samuel L. Jackson) e Sonia (Salma Hayek), o casal estranho mais letal do mundo. Enquanto Bryce é levado ao limite por seus dois protegidos, o casal Kincaid se mete em uma trama global, onde são perseguidos por Aristotle Papadopolous (Antonio Banderas), um louco vingativo e poderoso.