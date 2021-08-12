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Netflix

Noah ou Marco? Fãs reagem ao último filme de 'A Barraca do Beijo'

Longa-metragem chegou a Netflix nesta quarta-feira

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 10:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2021 às 10:58
Noah, Elle e Marco em pôster de
Noah, Elle e Marco em pôster de "A Barraca do Beijo 2". Terceiro filme ainda traz a disputa dos dois pelo coração de Elle Crédito: Netflix/Divulgação
Atenção! Contém spoiler do longa "A Barraca do Beijo 3" (2021, Netflix)
A terceira e última parte da franquia "A Barraca do Beijo" chegou nesta quarta-feira (11) a Netflix e despertou emoção nos fãs e internautas que acompanharam a história dos amigos Elle (Joey King) e Lee (Joel Courtney) ao longo dos filmes.
O nome do filme e dos dois galãs da trama, Noah (Jacob Elordi) e Marco (Taylor Perez), chegaram a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira (12). "Apesar de ter muito romance, acho que o tema principal é a amizade", afirmou King em recente entrevista à Folha de S.Paulo.
Na Internet, os fãs da franquia dispararam comentários sobre o encerramento da história. "Eu não esperava que 'A Barraca do Beijo 3' fosse assim, mas eu amei do mesmo jeito. Enfim chorei muito! Paga minha terapia Netflix", escreveu uma.
"Vou fingir que 'A Barraca do Beijo 3' não existiu. Fiquei triste", pontuou outra.
"Desidratei com a 'Barraca do Beijo 3', cada momento incrível que teve no filme, mas me ensinou que ciclos se encerram e tudo bem seguir em frente", escreveu uma terceira "mas só queria esse final diferente, com o Noah e a Elle juntinhos".
"Achei tão realista, talvez todo mundo esperasse que fosse um final feliz com um relacionamento que apesar de tudo daria tudo certo ou algo mais clichê, mas achei tão significativo. Ensina uma lição boa da vida 'escolher você em primeiro lugar'", refletiu outra internauta.
"Eu assisti o filme só pra saber com quem a Elle ia ficar, para no final ela não ficar com nenhum. Diretor de 'A Barraca do Beijo 3', você vai pagar minha terapia", brincou um fã.
"O que eu posso dizer sobre é que eu ainda não superei que eles não foram para a faculdade juntos", pontuou outra.
No último filme, Elle precisa decidir se vai para Berkeley com o melhor amigo ou se estuda em Harvard com o namorado. Além disso, a trama irá girar em torno das férias de verão do quarteto, que também conta com Rachel (Meganne Young).
Eles irão passar os últimos momentos antes da faculdade na casa de praia dos irmãos Flynn. O filme será dirigido por Vince Marcello, que também trabalhou nos dois filmes anteriores da franquia. O primeiro filme da franquia adolescente estreou em 2018 na Netflix.
O filme conta a história de Elle, que se apaixona pelo irmão mais velho de seu melhor amigo, Lee, e precisa fazer muitas escolhas ao longo da trama, desde não magoar o melhor amigo até confiar em Noah para ter um namoro à distância.

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