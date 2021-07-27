Série com Paris Hilton e "A Barraca do Beijo 3" chegam à Netflix em agosto

Imagem da série: "Cozinhando com Paris Hilton", na Netflix Crédito: Kit Karzen/ Netflix

Como já é de praxe, a Netflix divulga dias antes de começar cada mês as novidades que chegam à plataforma. E em agosto poderão ser vistos no streaming filmes com Larissa Manoela, série com Paris Hilton e o esperado "A Barraca do Beijo 3", este dia 11.

Em 18 de agosto, Larissa estrela a comédia "Diários de Intercâmbio". As melhores amigas Bárbara (Larissa Manoela) e Thaila (Thati Lopes) decidem fazer um intercâmbio para fora do país na esperança de resolver todos os seus problemas. Porém, muita coisa acontece.

A segunda temporada da série "Control Z" chega em 4 de agosto. É um novo semestre na Escola Nacional e parece que todos se esqueceram de Luís. Até que um estranho assume suas redes sociais e começa a ameaçar vingança a quem fez de sua vida um inferno.

A aclamada atriz Sandra Oh está à frente da série "The Chair", no ar dia 20. Nela, a primeira mulher não-branca a se tornar chefe em uma grande universidade tenta satisfazer as altas expectativas de um departamento que vai de mal a pior.

Em "Cozinhando com Paris Hilton", a atriz e socialite dá seu toque de estilo a cada prato com muita diversão. Estreia dia 4 de agosto.