Festival de Veneza 2021 terá filme brasileiro estrelado por Rodrigo Santoro

O longa brasileiro "7 Prisioneiros", dirigido por Alexandre Moratt e protagonizado por Christian Malheiros e Rodrigo Santoro, será exibido pela primeira vez na 78ª edição do Festival de Veneza, onde também concorre ao prêmio Orizzonti Extra, de júri popular.
O filme é da Netflix e deve estrear ainda neste ano. Produzida por Fernando Meirelles, de "Cidade de Deus", e Ramin Bahrani, de "O Tigre Branco", a obra retrata a dura realidade de trabalhos análogos à escravidão.
Santoro interpreta o papel de Luca, homem que comanda um ferro velho paulista, onde Mateus, papel de Malheiros, se torna vítima de um trabalho análogo ao sistema escravocrata.
O Festival de Veneza ocorrerá entre os dias 1º e 11 de setembro. No evento, também serão exibidos os filmes "Duna", de Denis Villeneuve, e "Madres Paralelas", o novo longa de Pedro Almodóvar estrelado por Penélope Cruz.
O diretor do festival, Alberto Barbera, disse recentemente que está feliz por receber Almodóvar e definiu seu novo filme como um "retrato intenso e sensível de duas mulheres que enfrentam os temas de uma maternidade com mudanças imprevisíveis, a solidariedade feminina e uma sexualidade vivida com plena liberdade e sem hipocrisia".
A seleção completa dos filmes da 78ª edição do Festival pode ser encontrada no site do evento. Veja a seguir os longas que concorrem na competição principal.
- “Madres Paralelas,” de Pedro Almodovar
- “Mona Lisa and the Blood Moon,” de Ana Lily Amirpour
- “Un Autre Monde”, de Stephane Brizé
- “The Power of the Dog”, de Jane Campion
- “America Latina, de Damiano D'Innocenzo e Fabio D'Innocenzo
- “L'Evenement", de Audrey Diwan
- “Official Competition”, de Gaston Depart e Mariano Cohn
- “Il Buco”, de Michelangelo Frammartino
- “Sundown", de Michel Franco
- “Comédie Humaine de Xavier Giannoli
- “The Lost Daughter,” de Maggie Gyllenhaal
- “Spencer”, de Pablo Larrain
- “Freaks Out”, de Gabriele Mainetti
- “Qui Rido Io”, de Mario Martone
- “On The Job: The Missing 8”, de Eric Matti
- “Leave No Traces”, de Jan P. Matuszyski
- “Captain Volkonogov Escaped,” de Yuriy Borisov
- “The Card Counter”, de Paul Schrader
- “The Hand of God”, de Paolo Sorrentino
- “Reflexão”, de Valentin Vasyanovych
- “La Caja”, de Lorenzo Vigas