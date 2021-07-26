Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Festival de Veneza 2021 terá filme brasileiro estrelado por Rodrigo Santoro

Dirigido por Alexandre Moratto, '7 Prisioneiros' é produzido por Fernando Meirelles e sai este ano na Netflix

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 11:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2021 às 11:16
Rodrigo Santoro em capa da GQ Brasil
Rodrigo Santoro em capa da GQ Brasil Crédito: Daniel Klajmic
O longa brasileiro "7 Prisioneiros", dirigido por Alexandre Moratt e protagonizado por Christian Malheiros e Rodrigo Santoro, será exibido pela primeira vez na 78ª edição do Festival de Veneza, onde também concorre ao prêmio Orizzonti Extra, de júri popular.
O filme é da Netflix e deve estrear ainda neste ano. Produzida por Fernando Meirelles, de "Cidade de Deus", e Ramin Bahrani, de "O Tigre Branco", a obra retrata a dura realidade de trabalhos análogos à escravidão.
Santoro interpreta o papel de Luca, homem que comanda um ferro velho paulista, onde Mateus, papel de Malheiros, se torna vítima de um trabalho análogo ao sistema escravocrata.
O Festival de Veneza ocorrerá entre os dias 1º e 11 de setembro. No evento, também serão exibidos os filmes "Duna", de Denis Villeneuve, e "Madres Paralelas", o novo longa de Pedro Almodóvar estrelado por Penélope Cruz.
O diretor do festival, Alberto Barbera, disse recentemente que está feliz por receber Almodóvar e definiu seu novo filme como um "retrato intenso e sensível de duas mulheres que enfrentam os temas de uma maternidade com mudanças imprevisíveis, a solidariedade feminina e uma sexualidade vivida com plena liberdade e sem hipocrisia".
A seleção completa dos filmes da 78ª edição do Festival pode ser encontrada no site do evento. Veja a seguir os longas que concorrem na competição principal.
  • “Madres Paralelas,” de Pedro Almodovar
  • “Mona Lisa and the Blood Moon,” de Ana Lily Amirpour
  • “Un Autre Monde”, de Stephane Brizé
  • “The Power of the Dog”, de Jane Campion
  • “America Latina, de Damiano D'Innocenzo e Fabio D'Innocenzo
  • “L'Evenement", de Audrey Diwan
  • “Official Competition”, de Gaston Depart e Mariano Cohn
  • “Il Buco”, de Michelangelo Frammartino
  • “Sundown", de Michel Franco
  • “Comédie Humaine de Xavier Giannoli
  • “The Lost Daughter,” de Maggie Gyllenhaal
  • “Spencer”, de Pablo Larrain
  • “Freaks Out”, de Gabriele Mainetti
  • “Qui Rido Io”, de Mario Martone
  • “On The Job: The Missing 8”, de Eric Matti
  • “Leave No Traces”, de Jan P. Matuszyski
  • “Captain Volkonogov Escaped,” de Yuriy Borisov
  • “The Card Counter”, de Paul Schrader
  • “The Hand of God”, de Paolo Sorrentino
  • “Reflexão”, de Valentin Vasyanovych
  • “La Caja”, de Lorenzo Vigas

Veja Também

Capixaba "Memórias de Quintal" é selecionado para festival latino Cine Jardim

Em clima de Tóquio 2020: 10 filmes para curtir os Jogos Olímpicos

Direto de Hollywood: elenco comenta os bastidores de "Um Lugar Silencioso 2"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura Rodrigo Santoro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados