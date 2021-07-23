Em clima de Tóquio 2020: 10 filmes para curtir os Jogos Olímpicos

EU, TONYA (2017)

O clássico dos clássicos, quando o assunto é cinema relacionado aos Jogos Olímpicos. O longa de Hugh Hudson (um diretor extremamente burocrático e com a "mão pesada" quando faz produções grandiosas, o que é o caso de "Carruagens") mostra o dilema de dois atletas, um cristão e um judeu, durante o treinamento e a competição de atletismo nas Olimpíadas de 1924, em Paris. Levou o Oscar de Melhor Filme em 1982 e ficou marcado pela bela trilha sonora de Vangelis, que se tornou o hino de todas as maratonas. Disponível em DVD.

Ótimo drama de Steven Spielberg que relembrou o momento mais trágico da história dos Jogos Olímpicos, em Munique 1972, quando onze integrantes da equipe de Israel foram tomados reféns (e mortos) por um grupo terrorista palestino. A produção, de forma ficcional, traz o governo de Israel contratando um grupo para investigar, perseguir e matar os responsáveis pela tragédia. As cenas de suspense compensam o olhar maniqueísta do realizador de ET. Para alugar na Apple TV e Claro Vídeo.

O filme dirigido por Stephen Hopkins (um dos melhores da lista) relata a trajetória do norte-americano Jesse Owens (Stephan James), que conquistou quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. Na competição, ele precisou vencer o preconceito de um país governado pelo discurso racista de Adolf Hitler, que pregava o nazismo e a doutrina da supremacia da raça ariana. Em cartaz na HBO Max e Oi Play.

Documentário que resgata a carreira vitoriosa do velocista jamaicano Usain Bolt, considerado um dos maiores atletas da história dos Jogos. Tricampeão olímpico da prova dos 100m rasos, de Pequim 2008 ao Rio 2016, o projeto mostra, além das conquistas, a vida do astro fora das pistas. Pelé, Neymar e Serena Williams também participam do longa-metragem. Disponível no Telecine Play.

Polêmico projeto dirigido por Leni Riefenstahl e financiado pelo Terceiro Reich para abordar a força da raça ariana durante as Olimpíadas de 1936, em Berlim. O filme, totalmente parcial, é dividido em duas partes: “Ídolos do Estádio” e “Vencedores Olímpicos”. Riefenstahl, de talento apurado, mesmo sob a censura de Hitler conseguiu construir belas imagens. E sim, mesmo negro, Jesse Owens teve sua trajetória mostrada no documentário. Esta preciosidade está disponível no Looke.

Esporte olímpico mais vitorioso do Brasil, o vôlei é retratado neste emocionante documentário disponível no Canal Brasil. Em destaque, as trajetórias até as medalhas de ouro da modalidade em Atenas (2004), no naipe masculino, e Pequim (2008) e Londres (2012), pelo time feminino. Uma "boa" notícia: o doc já está defasado, pois a seleção masculina venceu os jogos Rio 2016.

O projeto da Netflix, inclusivo e necessário, ressalta a vida de nove paratletas de elite, que contam sua trajetória e conquistas olímpicas. Dos mesmos diretores e roteiristas do documentário "McQueen" (2018), o filme conta com fortes depoimentos de atletas consagrados, como a esgrimista italiana Bebe Vio Beatrice, o saltador francês Jean Baptiste Alaize e o velocista inglês Jonnie Peacock.

Delicioso filme da Disney, que marcou a infância e a adolescência de muito marmanjo, protagonizado pelo inesquecível John Candy. Na trama, um treinador experiente precisa classificar atletas da ensolarada Jamaica para a competição de trenó dos Jogos Olímpicos de Inverno de Calgary, em 1988. Nem é preciso dizer que o país caribenho não tem tradição alguma em esportes de neve, assim como o Brasil. Ah, sim: é baseado em uma história real. Pode ser conferido na Disney +.

Versão russa para uma das maiores "batalhas" da história olímpica, quando o time de basquete da União Soviética, sob o comando do técnico Vladimir Garanzhin, tenta bater a poderosa seleção norte-americana nos Jogos Olímpicos de Munique (1972). A tensão permanece até os últimos três segundos da partida, quando a decisão de um dos juízes - com a conivência do COI - acaba sendo crucial para a disputa da medalha de Ouro. O cineasta Anton Megerdichev apela para o "patriotrismo soviético", mas o filme garante bons momentos de diversão. Pode ser visto no Telecine Play.