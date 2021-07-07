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"A Barraca do Beijo 3", da Netflix, ganha primeiro trailer; assista ao vídeo

Filme deve estrear no streaming em 11 de agosto

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 16:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2021 às 16:46
A Netflix divulgou nesta terça-feira (6) o primeiro trailer do filme "A Barraca do Beijo 3", que deve estrear no streaming em 11 de agosto. No vídeo, é possível ver Elle (Joey King) aproveitando as férias até ser confrontada com uma difícil escolha que pode moldar o futuro de suas relações.
Cena do filme
Cena do filme "A Barraca do Beijo 3" Crédito: Netflix
O filme será o capítulo final da franquia de sucesso da Netflix e irá mostrar a protagonista tendo que escolher entre duas faculdades e entre o melhor amigo e seu namorado. Elle precisará decidir se vai para Berkeley com o melhor amigo Lee (Joel Courtney) ou se estuda em Harvard com o namorado Noah (Jacob Elordi).
Além disso, a trama irá girar em torno das férias de verão do quarteto, que também conta com Rachel (Meganne Young). Eles irão passar os últimos momentos antes da faculdade na casa de praia dos irmãos Flynn. O filme é dirigido por Vince Marcello, que também trabalhou nos dois projetos anteriores da franquia.

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"Acabei de ver o trailer de 'A Barraca do beijo 3', se a Elle não ficar com o Noah eu vou precisar de terapia", escreveu uma internauta no Twitter. "Eu devo ser a única pessoa feliz que a Elle vai ficar com o Marco em 'A Barraca do Beijo 3'", pontou outra.
O primeiro longa da franquia adolescente estreou em 2018 na Netflix. O filme conta a história de Elle, que se apaixona pelo irmão mais velho de seu melhor amigo, Lee, e precisa fazer muitas escolhas ao longo da trama, desde não magoar o melhor amigo até confiar em Noah para ter um namoro à distância.

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