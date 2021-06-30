'Turma da Mônica - Lições' ganha primeiro cartaz teaser com Cebolinha

Imagem do longa "Turma da Mônica: Lições", com seus protagonistas Crédito: Divulgação/Paris Filmes

O filme "Turma da Mônica - Lições" ganhou seu primeiro cartaz teaser com Cebolinha, interpretado por Kevin Vechiatto. O live-action tem direção de Daniel Rezende, que também trabalhou em "Turma da Mônica - Laços" (2019), e deve chegar aos cinemas ainda este ano.

O longa irá abordar o crescimento da turma do Bairro do Limoeiro enfrentando a passagem da infância para a pré-adolescência. A campanha de cartazes será divulgada semanalmente e cada um irá mostrar um desafio que cada um dos personagens irá enfrentar.

Primeiro cartaz teaser de "Turma da Mônica: Lições" Crédito: Divulgação/Primeiro Plano

No filme, Cebolinha que vive bolando seus planos infalíveis para capturar o Sansão das mãos de Mônica, interpretada por Giulia Benite, irá precisar resgatar o coelinho de pelúcia e o devolver para a amiga. A sequência irá contar com participações especiais de Malu Mader, 54, e Isabelle Drummond, 27.

Drummond aparece no filme como Tina, jovem criada por Mauricio de Sousa. Outro personagem querido pelo público dos quadrinhos que aparecerá na produção é o melhor amigo dela, Rolo, interpretado por Gustavo Merighi.

Além de Benite e Vechiatto, o elenco também conta com Laura Rauseo, como Magali, Gabriel Moreira como Cascão, e Monica Iozzi, como mãe da Mônica, Paulo Vilhena, como pai do Cebolinha, Fafá Rennó e Luiz Pacini.