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Cinema

'Turma da Mônica - Lições' ganha primeiro cartaz teaser com Cebolinha

O longa infantil tem previsão de estreia ainda para 2021

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 16:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2021 às 16:16
Imagem do longa
Imagem do longa "Turma da Mônica: Lições", com seus protagonistas Crédito: Divulgação/Paris Filmes
O filme "Turma da Mônica - Lições" ganhou seu primeiro cartaz teaser com Cebolinha, interpretado por Kevin Vechiatto. O live-action tem direção de Daniel Rezende, que também trabalhou em "Turma da Mônica - Laços" (2019), e deve chegar aos cinemas ainda este ano.
O longa irá abordar o crescimento da turma do Bairro do Limoeiro enfrentando a passagem da infância para a pré-adolescência. A campanha de cartazes será divulgada semanalmente e cada um irá mostrar um desafio que cada um dos personagens irá enfrentar.
Primeiro cartaz teaser de
Primeiro cartaz teaser de "Turma da Mônica: Lições" Crédito: Divulgação/Primeiro Plano
No filme, Cebolinha que vive bolando seus planos infalíveis para capturar o Sansão das mãos de Mônica, interpretada por Giulia Benite, irá precisar resgatar o coelinho de pelúcia e o devolver para a amiga. A sequência irá contar com participações especiais de Malu Mader, 54, e Isabelle Drummond, 27.
Drummond aparece no filme como Tina, jovem criada por Mauricio de Sousa. Outro personagem querido pelo público dos quadrinhos que aparecerá na produção é o melhor amigo dela, Rolo, interpretado por Gustavo Merighi.
Além de Benite e Vechiatto, o elenco também conta com Laura Rauseo, como Magali, Gabriel Moreira como Cascão, e Monica Iozzi, como mãe da Mônica, Paulo Vilhena, como pai do Cebolinha, Fafá Rennó e Luiz Pacini.
O primeiro filme live action da turminha do Bairro do Limoeiro levou mais de 2 milhões de espectadores aos cinemas. A adaptação é uma produção da Biônica Filmes, em coprodução com Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento, Paramount Pictures e Globo Filmes.

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