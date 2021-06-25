Velozes e Furiosos 9: elenco dá suas impressões sobre o longa e a saga

"Velozes e Furiosos 9": além da ação, longa traz mais dramas da família Toretto Crédito: Universal/Divulgação

Jânio Nazareth É jornalista, direto de Los Angeles

Velozes e Furiosos 9". Além de trazer toda a turma, o longa conta com o retorno de dois personagens adorados pelos fãs. Vin Diesel está de volta aos cinemas com "". Além de trazer toda a turma, o longa conta com o retorno de dois personagens adorados pelos fãs.

A vilã Cipher, interpretada pela atriz Charlize Theron , chega para ameaçar Dominique Toretto, interpretado pelo astro. Ela agora traz um reforço para a briga, Jakob Toretto, irmão de Domique vivido por John Cena. Ele busca vingança por causa de uma antiga disputa.

O diretor Justin Lin também está de volta. Ele também é co-produtor e co-roteirista, que esteve a frente de "Velozes e Furiosos - Desafio em Tóquio"; "Velozes e Furiosos 4" e "Velozes e Furiosos 6". O cineasta já trabalha no próximo, que deverá ser também o último filme da saga.

Uma consulta à lista de compromissos de Vin Diesel e do diretor Justin Lin mostra que os dois têm apenas mais um filme da franquia na agenda, intitulado " Velozes e Furiosos 10 ". O diretor revela que, pela primeira vez na carreira, ouviu os pedidos dos fãs ao decidir trazer de volta o personagem Han Lue, interpretado pelo ator Sung Kang.

"Eu nunca fiz assim, do ponto de vista criativo, mas eu tenho que dizer, dou muito crédito aos fãs. Acho que o fato de eu ter estado longe e ter essa perspectiva, ver esse amor pelo Han, vejo que eles (os fãs) tem uma voz e, de certa forma, participam deste processo criativo. Agora que ele está de volta na tela e você vai descobrir porque isso foi resultado de um trabalho criativo conjunto que acontece pela primeira vez na minha carreira, do ponto-de-vista criativo", explica Justin.

O carro dirigido pelo personagem Han Leu, interpretado pelo ator Sang Kang, bate com outro veículo e explode, levando a acreditar que ele morre. A cena acontece no terceiro filme da aventura "Velozes e Furiosos - Desafio em Tokyo" (2006).

No sexto filme da série, os espectadores descobrem que o responsável pelo acidente foi Deckard Shaw. Interpretado pelo ator Jason Statham, Deckard buscava vingar o irmão Owen, que ficou em coma depois de um confronto com a turma de Velozes e Furiosos.

O ator Sung Kang conta porque os fãs se revoltaram e exigiram a volta dele. "Mostra o poder do público (o meu retorno), depois que o Han não estava mais na franquia, havia esse fervor, essa necessidade. Acho que as pessoas, realmente, sentiram falta daquele personagem. Quando fizeram o oitavo filme, os fãs tiveram muitas perguntas. Porque o Shaw agora é parte da família, quando ele foi o responsável pela morte do Han? Como ator, como fã, é emocionante ver que esse é, verdadeiramente, um filme dos fãs. Eles, de certa maneira, exigiram a volta desse personagem. Por isto estou aqui e posso interpretar o Han de novo.”

O elenco também tem a volta da personagem Mia, irmã do personagem de Vin Diesel, interpretada pela atriz Jordana Brewster. Irmã de Dominique, Mia era casada com Brian , o personagem vivido pelo ator Paul Walker. Com a morte do ator, num acidente de carro, em 2013, a personagem ficou de fora do filme anterior.

Jordana comenta que o filme atual abre novas possibilidades com a introdução de Jakob: "Acrescentar o Jakob é interessante, porque a maior parte desse longa são eles brigando entre sí, tentando se reconciliar com o passado. Quando isso termina, você pensa, para onde vamos agora. Vai ser interessante ver que direção que a estória vai seguir."

A atriz Michelle Rodriguez, a Letty da saga, destaca o forte elenco feminino neste capítulo da franquia. "Estou tão feliz que a Mia está de volta. Nós também vamos ter uma personagem que vai arrebentar: a Elle, personagem da Anna (Sawai). Também estou muito entusiasmada pela Nathalie (Emmanuel). Ela não é aquela especialista em tecnologia típica neste filme. Você, realmente, vai conhecer melhor a Ramsey, neste filme. Desta vez, tem um equilibrio maior entre as mulheres e os homens, comparados com outros filmes que fizemos no passado. Estou muito entusiasmada de ver as meninas em ação. Me sinto com uma mãe ou uma tia", diz aos risos.

Na entrevista em vídeo que acompanha esta reportagem, Vin Diesel revela o lado espiritual, a busca de paz durante as filmagens e como a memória do amigo Paul Walker o levou a decidir contratar o ator John Cena para viver o irmão Jakob.

LONGEVIDADE DA SAGA

Convidado pessoalmente por Vin Diesel para fazer o papel de Jakob Toretto, ator John Cena acredita que, além das cenas de ação, outro fator contribui para a longevidade da saga. "Acho que o que fez a franquia não só ficar de pé, mas continuar na vanguarda daquilo que os fãs querem ver, é a estória sobre a família. E eu, realmente, espero por isso porque eu tenho a honra de carregar o nome Toretto. Eu sei que os fãs invadem os cinemas para ver a ação, mas eu acho que eles ficam e voltam para ver a história. E a história é sobre a família".

A atriz Helen Mirren , de volta no papel de Queenie Shaw , mãe de dois ex-rivais de Dominique Toretto, concorda que existe algo mais em Velozes e Furiosos que faz o fãs voltarem para mais uma viagem.

"Eu gosto da justaposição de temas em Velozes e Furiosos. Tem essa corrida louca na qual o público embarca, mas tem sempre o pano-de-fundo de emoções verdadeiras, histórias de família... Então sempre gostei da franquia e sempre quis participar", diz Mirren, que tem um fã de peso: Vin Diesel.

Co-produtor do filme, o astro participou diretamente das contratações para o elenco: "Acredito que quando alguém é parte desta franquia, eles sempre serão parte desta franquia. Adoro a Helen Mirren, adoro trabalhar com ela. Me sinto muito abençoado e honrado de ter a oportunidade de trabalhar com ela. Dei um jeito de colocá-la no filme e vou continuar fazendo isso em outras obras porque eu gosto muito dela"".

Outro membro original do grupo, o ator e rapper Chris Bridges, o Ludacris, reprisa o papel do personal do personal Tej. Ele se diz surpreso com o fato de que a franquia sempre consegue se reinventar.

"Quando você pensa que não tem mais como surpreender, nós fazemos tudo de novo. Eu mesmo me surpreendo com a maneira como conseguimos descobrir coisas sobre esses personagens, as famílias deles, as tramas, as reviravoltas. Tantas coisas que parecem que vão numa direção e acabam indo pelo lado contrário", destaca o rapper.