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Cinema

'Velozes e Furiosos 9' ganha trailer e exibe John Cena como Jakob Toretto

Irmão de Dom (Vin Diesel) irá ameaçar a união da família

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2021 às 15:41
Vin Diesel e Michelle Rodriguez em cena de 'Velozes e Furiosos 9'
Vin Diesel e Michelle Rodriguez em cena de 'Velozes e Furiosos 9' Crédito: Divulgação
A nona sequência da saga "Velozes e Furiosos" ganhou novo trailer nesta quarta-feira (14). A prévia exibe os personagens correndo riscos em missões aéreas, o personagem de John Cena e confirma o retorno de Bow Wow como Twinkie.
No vídeo, o irmão de Dom (Vin Diesel, 53), Jakob Toretto, personagem que o lutador profissional dará vida, ameaça a união da família. Além disso, a produção também divulgou um cartaz inédito do longa-metragem, que reúne todos os personagens.
Sob direção de Justin Lin, que esteve na franquia do terceiro ao sexto filme, "Velozes e Furiosos 9" contará com nomes como Charlize Theron, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludracis e Helen Mirren.
A sequência tem estreia marcada apenas nos Estados Unidos, no dia 25 de junho. No Brasil, o filme ainda não tem confirmação da data de lançamento. A franquia de filmes tem previsão para se encerrar em "Velozes e Furiosos 11", que irá encerrar a história iniciada em "Velozes e Furiosos 10".
Além disso, o filho de Vin Diesel, Vincent Sinclair, 10, também estará no filme e irá interpretar o personagem de seu pai, Dominic Toretto, quando era mais novo. Segundo o site TMZ, as cenas foram gravadas em 2019, quando Sinclair tinha 9 anos.

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A sequência tinha estreia prevista para o ano das gravações, porém após uma série de adiamentos. Ainda não foi divulgado quanto tempo o filho do protagonista irá aparecer no filme.
O ator mirim irá substituir Alex McGee, que fez a versão infantil de Dom no filme "Velozes e Furiosos 7" (2015). Além disso, o salário de Sinclair chamou atenção: ele recebeu uma taxa diária de US$ 1.005, o que equivale a cerca de R$ 5.560 na cotação atual.

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