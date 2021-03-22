Filho de Vin Diesel estará em 'Velozes e Furiosos 9' no papel do jovem Dom

Vin Diesel e seu filho Vincent Sinclair Crédito: Instagram/vindiesel

Vincent Sinclair, 10, filho do ator Vin Diesel, 53, estará no filme "Velozes e Furiosos 9" e irá interpretar o personagem de seu pai, Dominic Toretto, quando era mais novo. Segundo o site TMZ, as cenas foram gravadas em 2019, quando Sinclair tinha 9 anos.

A sequência tinha estreia prevista para o ano das gravações, porém após uma série de adiamentos, está com a estreia marcada para 25 de junho de 2021. Ainda não foi divulgado quanto tempo o filho do protagonista irá aparecer no filme.

O ator mirim irá substituir Alex McGee, que fez a versão infantil de Dom no filme "Velozes e Furiosos 7" (2015). Além disso, o salário de Sinclair chamou atenção: ele recebeu uma taxa diária de US$ 1.005, o que equivale a cerca de R$ 5.560 na cotação atual.

"Velozes e Furiosos 9" marca a estreia de Sinclair na atuação. Além disso, o longa traz Vin Diesel Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Tyrese Gibson e Nathalie Emmanuel de volta no elenco, e conta com Michael Rooker e John Cena como novos nomes do filme.