Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Filho de Vin Diesel estará em 'Velozes e Furiosos 9' no papel do jovem Dom

Filme tem estreia prevista para junho de 2021

Publicado em 22 de Março de 2021 às 12:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mar 2021 às 12:34
Vin Diesel e seu filho Vincent Sinclair
Vin Diesel e seu filho Vincent Sinclair Crédito: Instagram/vindiesel
Vincent Sinclair, 10, filho do ator Vin Diesel, 53, estará no filme "Velozes e Furiosos 9" e irá interpretar o personagem de seu pai, Dominic Toretto, quando era mais novo. Segundo o site TMZ, as cenas foram gravadas em 2019, quando Sinclair tinha 9 anos.
A sequência tinha estreia prevista para o ano das gravações, porém após uma série de adiamentos, está com a estreia marcada para 25 de junho de 2021. Ainda não foi divulgado quanto tempo o filho do protagonista irá aparecer no filme.
O ator mirim irá substituir Alex McGee, que fez a versão infantil de Dom no filme "Velozes e Furiosos 7" (2015). Além disso, o salário de Sinclair chamou atenção: ele recebeu uma taxa diária de US$ 1.005, o que equivale a cerca de R$ 5.560 na cotação atual.

Veja Também

Dublê de Vin Diesel sofre grave acidente em "Velozes e Furiosos 9"

Atriz confirma início das gravações de "Velozes e Furiosos 9"

Crítica: "Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw" homenageia o absurdo

"Velozes e Furiosos 9" marca a estreia de Sinclair na atuação. Além disso, o longa traz Vin Diesel Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Tyrese Gibson e Nathalie Emmanuel de volta no elenco, e conta com Michael Rooker e John Cena como novos nomes do filme.
Sob direção de Justin Lin, o lutador John Cena, 43, ganhará destaque na sequência e irá interpretar o irmão perdido de Dom. A franquia de filmes tem previsão para se encerrar em "Velozes e Furiosos 11", que irá encerrar a história iniciada em "Velozes e Furiosos 10".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados