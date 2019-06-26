Atriz confirma início das gravações de "Velozes e Furiosos 9"

A atriz Nathalie Emmanuel confirmou na segunda-feira, 24, que as gravações para o filme Velozes e Furiosos 9 já começaram. "Dia um (...) o time está junto novamente", escreveu em sua conta no Twitter.
Velozes e Furiosos 9 estreia no dia 22 de maio de 2020. Nathalie Emmanuel faz o papel de Ramsey, personagem que apareceu no sétimo filme da franquia. O novo filme não contará com participação de Dwayne Johnson, o The Rock, intérprete de Luke Hobbs.
O roteiro de Velozes e Furiosos 9 é assinado por Daniel Casey. Vin Diesel e Michelle Rodriguez estão confirmados.