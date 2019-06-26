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Atriz confirma início das gravações de "Velozes e Furiosos 9"

Filme estreia no dia 22 de maio de 2020

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 11:23

Publicado em 

26 jun 2019 às 11:23
O ator Vin Diesel Crédito: Reprodução/Instagram @fastandfuriousmovie
A atriz Nathalie Emmanuel confirmou na segunda-feira, 24, que as gravações para o filme Velozes e Furiosos 9 já começaram. "Dia um (...) o time está junto novamente", escreveu em sua conta no Twitter.
> Franquia 'Velozes e furiosos' terminará no décimo filme
Velozes e Furiosos 9 estreia no dia 22 de maio de 2020. Nathalie Emmanuel faz o papel de Ramsey, personagem que apareceu no sétimo filme da franquia. O novo filme não contará com participação de Dwayne Johnson, o The Rock, intérprete de Luke Hobbs.
> The Rock afirma que não tem tempo para concorrer à presidência em 2020
O roteiro de Velozes e Furiosos 9 é assinado por Daniel Casey. Vin Diesel e Michelle Rodriguez estão confirmados.

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