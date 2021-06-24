"Velozes & Furiosos 9" estreia no ES; confira os horários

"Velozes e Furiosos 9" Crédito: Universal/Divulgação

Os amantes de "Velozes e Furiosos" podem ligar seus motores, pois o nono filme da franquia chega aos cinemas do Espírito Santo nesta quinta-feira (24). O longa de ação, estrelado por Vim Diesel, conta com a direção de Justin Lin, profissional que já foi responsável por outros capítulos da saga.

Na nova trama, o personagem de Diesel, Dominic, se depara com o passado quando seu irmão desaparecido, Jakob, interpretado por John Cena, volta para agitar sua vida. Jakob é um assassino e habilidoso motorista e agora trabalha ao lado de Cipher, a vilã encarnada por Charlize Theron no filme anterior. Ameaçado por essas figuras, Domic reúne sua equipe novamente para lidar com a situação entre velocímetros no máximo e cacos de vidro.

(Confira a grade de cinema completa - com filmes e horários - no fim da matéria) No Espírito Santo, o filme está com exibição em catorze cinemas aptos a abrir por conta do 60º Mapa de Risco contra a Covid-19

FUNCIONAMENTO DOS CINEMAS

Com Vila Velha em sua segunda semana consecutiva fora do risco alto, Cinesystem do Shopping Boulevard irá reabrir suas portas. Quem também retorna é o Ritz Conceição, de Linhares.

Por outro lado, algumas salas seguem fechadas. Kinoplex Praia da Costa, que passa por reformas após chuvas que causaram vazamentos na estrutura do local, não tem previsão de retorno. Cine São Mateus é outro que está em obras. Em Vitória, Cine Jardins se mantém fechado e Cine Metrópolis ainda não comunicou reabertura. Assim que recebermos novas informações, a matéria será atualizada.

Já Cinemagic Norte Sul; Cinemark Vitória; Cinemark VIla Velha; Cinépolis Moxuara; Cinesercla Montserrat; Cinesercla Linhares; Cine Unimed; Multiplex Araújo; Ritz Guarapari; Ritz Aracruz; Ritz Piúma; Ritz Perim e Gama Colatina estão abertos. Vale ressaltar que esses ambientes devem seguir sempre com segurança, sendo fiéis aos protocolos de saúde, que abrangem, por exemplo, o uso de máscaras, álcool 70º e o distanciamento social.

Vale lembrar que a sala de Marataízes não pode estar aberta, devido ao risco alto em que o município se encontra.

ESTREIA

VELOZES E FURIOSOS 9

143 min/ Ação, Suspense



Direção: Justin Lin/ Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Sinopse: Em "Velozes & Furiosos 9", Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 15h40, 18h50. Sala 2: 19h30; 16h20 (dub). Sala 4 (dub): 13h10, 16h30. Sala 6 (dub): 14h40, 18h. Sala 7 (dub): 14h, 17h10. Sala 8 (dub): 15h10, 19h10.

15h40, 18h50. 19h30; 16h20 (dub). 13h10, 16h30. 14h40, 18h. 14h, 17h10. 15h10, 19h10. Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 13h10, 16h25, 19h35. S ala 2 (dub): 14h10, 17h20, 20h30. Sala 3: 15h10, 18h20 (dub); 21h30.

13h10, 16h25, 19h35. S 14h10, 17h20, 20h30. 15h10, 18h20 (dub); 21h30. Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub): 14h15, 17h15, 20h15. Sala 3 (dub): 15h, 18h, 21h15. Sala 4 (dub): 14h45, 17h45, 20h45.

14h15, 17h15, 20h15. 15h, 18h, 21h15. 14h45, 17h45, 20h45. Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 14h30, 17h30, 20h30. Sala 2 (dub): 15h45, 18h30, 21h15. Sala 4: 19h (dub); 21h45 (exceto segunda, terça e quarta.

14h30, 17h30, 20h30. 15h45, 18h30, 21h15. 19h (dub); 21h45 (exceto segunda, terça e quarta. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 16h45, 19h30. Sala 2 (dub): 14h45, 17h20, 20h. Sala 4 (dub): 16h15, 19h.

16h45, 19h30. 14h45, 17h20, 20h. 16h15, 19h. Cinersercla Linhares, sala 1 (dub): 16h15, 19h. Sala 2 (dub): 15h. Sala 3 (dub): 14h45, 17h20, 20h.

16h15, 19h. 15h. 14h45, 17h20, 20h. Cinesystem Boulevard, sala 1 (dub): 15h30, 18h30. Sala 3 (dub): 13h30, 16h30, 19h30 (quinta a domingo). Sala 4 (dub); 15h, 18h. Sala 5 (dub): 15h45, 18h45. Sala 6 (dub): 16h15, 19h.

15h30, 18h30. 13h30, 16h30, 19h30 (quinta a domingo). 15h, 18h. 15h45, 18h45. 16h15, 19h. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 15h30, 18h30, 21h30. Sala 2 (dub): 14h (quinta a domingo); 18h30, 21h30.

15h30, 18h30, 21h30. 14h (quinta a domingo); 18h30, 21h30. Cine Ritz Conceição, sala 2: 18h30 (dub); 21h20. Sala 3 (dub): 18h, 21h.

18h30 (dub); 21h20. 18h, 21h. Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 15h (sábado e domingo); 17h45, 20h30.

15h (sábado e domingo); 17h45, 20h30. Cine Ritz Piúma: 16h30, 19h, 21h30; 14h (sábado e domingo).

16h30, 19h, 21h30; 14h (sábado e domingo). Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 17h20, 20h20. Sala 2: 18h20 (dub), 21h20. Sala 3 (dub): 16h, 19h, 21h50.

17h20, 20h20. 18h20 (dub), 21h20. 16h, 19h, 21h50. Cine Unimed, sala 2 (dub): 15h (sábado e domingo); 17h45, 20h30.

15h (sábado e domingo); 17h45, 20h30. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 15h (sábado e domingo); 18h, 21h (terça a domingo). Sala 2: 21h (terça a domingo).

15h (sábado e domingo); 18h, 21h (terça a domingo). 21h (terça a domingo). Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 14h, 17h, 20h. Sala 2 (dub): 13h, 21h15. Sala 3 (dub): 11h30, 14h30, 17h30, 20h30. Sala 4 (dub): 13h10, 16h05, 19h, 21h55.

EM CARTAZ

ESPIRAL – O LEGADO DE JOGOS MORTAIS

93 min/ Terror, Suspense



Direção: Darren Lynn Bousman/ Elenco: Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols

Sinopse: Em "Espiral – O Legado de Jogos Mortais", o detetive Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) se une ao seu parceiro novato Willem (Max Minghella) para desvendar uma série de assassinatos terríveis que estão acontecendo na cidade. Durante as investigações, Zeke acaba se envolvendo no mórbido jogo do assassino. LEIA A CRÍTICA DO FILME.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7 (dub): 20h20.

20h20. Cinemark Shopping Vitória, sala 8 (dub): 18h30.

18h30. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 16h10.

16h10. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 17h10.

SPIRIT - O INDOMÁVEL

88 min/ Animação, Aventura, Família



Direção: Ennio Torresan Jr./ Elenco: Isabela Merced, Julianne Moore, Jake Gyllenhaal

Sinopse: Em "Spirit - O Indomável", acompanhamos a vida da pequena Lucky Prescott. Quando ela se muda para uma pequena cidade fronteiriça, junto com o seu pai, Lucky acaba fazendo amizade com um cavalo selvagem chamado Spirit. Com o objetivo de levá-lo até a sua família, ela embarca em altas aventuras.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vitória, sala 8 (dub): 13h.

13h. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 13h40 (sábado e domingo).

13h40 (sábado e domingo). Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 14h30.

14h30. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 15h50.

15h50. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 17h45.

17h45. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 16h45.

16h45. Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 18h.

18h. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 15h40.

15h40. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 17h (sábado e domingo).

INVOCAÇÃO DO MAL 3

112 min/ Terrror



Direção: Michael Chaves/ Elenco: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor

Sinopse: "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio" revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 19h20. Sala 5 (dub): 13h40, 16h40, 19h50.

19h20. 13h40, 16h40, 19h50. Cinemark Shopping Vitória, sala 7 (dub): 14h30, 17h40, 20h20 (exceto sábado, domingo e segunda); 14h40, 17h30, 20h20 (sábado, domingo e segunda).

14h30, 17h40, 20h20 (exceto sábado, domingo e segunda); 14h40, 17h30, 20h20 (sábado, domingo e segunda). Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 18h45, 21h30.

18h45, 21h30. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 19h, 21h10.

19h, 21h10. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 17h35, 19h45.

17h35, 19h45. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 19h30.

19h30. Cinesystem Boulevard, sala 2 (dub): 19h20. Sala 6 (dub): 14h (quinta a domingo).

19h20. 14h (quinta a domingo). Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 16h30 (sábado e domingo); 18h50.

16h30 (sábado e domingo); 18h50. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 16h20.

16h20. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 19h (terça a domingo).

19h (terça a domingo). Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 19h.

CRUELLA

224 min/ Comédia, Drama, Família



Direção: Craig Gillespie/ Elenco: Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson

Sinopse: Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme da Disney mostra a história de uma jovem vigarista chamada Estella (Emma Stone). Inteligente, criativa e determinada a fazer um nome para si através de seus designs, ela acaba chamando a atenção da Baronesa Von Hellman (Emma Thompson), uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 13h, 16h05. Sala 4 (dub): 19h40.

13h, 16h05. 19h40. Cinemark Shopping Vitória, sala 8 (dub): 15h25, 21h.

15h25, 21h. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 16h20.

16h20. Cinesystem Boulevard, sala 2 (dub): 14h, 16h40 (quinta a domingo); 16h40 (segunda a quarta).

14h, 16h40 (quinta a domingo); 16h40 (segunda a quarta). Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 20h.

20h. Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 16h.

MORTAL KOMBAT

110 min/ Ação, Artes Marciais



Direção: Simon McQuoid/ Elenco: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson

Sinopse: Em "Mortal Kombat", Shang Tsung, imperador da Exoterra, envia seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para assassinar o jovem Cole Young. Temendo pela segurança da família, Cole vai em busca de Sonya Blade seguindo a indicação de Jax, um major das Forças Especiais, que tem a mesma estranha marca de dragão com a qual Cole nasceu. Logo, ele se vê no templo do Lorde Raiden, um Deus Ancião e guardião do Plano Terreno, que abriga todos que possuem a marca. No templo, ele treina com os experientes guerreiros Liu Kang, Kung Lao e Kano, enquanto se prepara para lutar contra os inimigos da Exoterra em uma batalha pelo universo. Será que Cole irá longe o suficiente para desbloquear sua arcana - o imenso poder da sua alma - a tempo de salvar não apenas a família, mas interromper os planos de Shang Tsung de uma vez por todas?

HORÁRIOS:

Cine Unimed, sala 1 (dub): 18h30.

GODZILLA VS KONG

114 min/ Ação, Aventura, Ficção científica



Direção: Adam Wingard/ Elenco: Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård

Sinopse: Em "Godzilla vs Kong", duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha. Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo sobreviverá ao duelo de monstros?

HORÁRIOS:

Cine Unimed, sala 1 (dub): 20h45.

EM UM BAIRRO DE NOVA YORK

143 min/ Romance, Drama, Musical



Direção: Jon M. Chu/ Elenco: Anthony Ramos, Leslie Grace, Corey Hawkins

Sinopse: "Em um Bairro de Nova York" é a adaptação da peça homônima. O longa acompanha alguns dias de uma comunidade latina na periferia de Nova York. A partir do protagonista Usnavi (Anthony Ramos), dono de uma mercearia local, a história retrata um grupo em busca de seus sonhos.