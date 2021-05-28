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Internacional

Anitta tem música inédita incluída na trilha de 'Velozes e Furiosos 9'

Perfil oficial do filme fez publicação na qual é possível ouvir trecho

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 12:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mai 2021 às 12:19
A cantora Anitta
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
O filme "Velozes e Furiosos 9" terá um gostinho especial para os brasileiros. É que uma música de Anitta, 28, foi escolhida para a trilha sonora da produção.
Trata-se de "Furiosa", canção até então inédita. Nesta quinta-feira (27), o perfil oficial do filme no Twitter fez uma publicação sobre as mulheres do filme, na qual é possível ouvir um trecho da música ao fundo.
O filme é o nono da franquia estrelada por Vin Diesel, 53. Também estão no elenco nomes como Charlize Theron, Helen Mirren, Kurt Russell, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster.
A previsão é que o filme estreie no dia 22 de julho no Brasil. Nos Estados Unidos, ele deve chegar quase um mês antes, no dia 25 de junho.
Inicialmente, o filme deveria estrear em abril de 2019, mas a produção sofreu diversos atrasos. Depois, com a pandemia de Covid-19, acabou sendo adiada ainda mais.
Porém, ele já estreou no último dia 19 em países como China, Rússia e Coreia do Sul. Ele arrecadou mais de US$ 163 milhões (mais de R$ 854 milhões), se tornando a maior bilheteria de estreia desde o começo da pandemia.

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