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Anitta lança remix de "Girl From Rio" com o rapper DaBaby

Parceria da brasileira com o artista norte-americano foi lançada nesta sexta-feira (21)

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 16:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 mai 2021 às 16:10
Depois do sucesso de "Girl From Rio", Anitta lançou um remix da música nesta sexta-feira (21). A nova versão do hit tem a participação do rapper norte-americano DaBaby.
Anitta: clipe da música Girl From Rio será lançada na sexta, às 10h30
Anitta: clipe da música Girl From Rio será lançada na sexta, às 10h30 Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
O artista é o mais ouvido do gênero musical dele no Spotify. Além disso, DaBaby já realizou outras parcerias com grandes nomes como: Dua Lipa, Megan Thee Stallion e Post Malone.
Para anunciar o remix nas redes sociais, Anitta escreveu no Instagram: "Eu acabei de me apaixonar por um Garoto de Charlotte (cidade natal do rapper)". O cantor também publicou um vídeo ao lado da brasileira para compartilhar o lançamento.
"Girl From Rio" foi a primeira música de Anitta a emplacar no Top 40 das rádios dos Estados Unidos, de acordo com dados do Mediabase. Além disso, a faixa acumula mais de 13 milhões de streams apenas no Spotify e 20 milhões de visualizações no videoclipe oficial.

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