Anitta lança remix de "Girl From Rio" com o rapper DaBaby

Depois do sucesso de "Girl From Rio", Anitta lançou um remix da música nesta sexta-feira (21). A nova versão do hit tem a participação do rapper norte-americano DaBaby.

Anitta: clipe da música Girl From Rio será lançada na sexta, às 10h30 Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

O artista é o mais ouvido do gênero musical dele no Spotify. Além disso, DaBaby já realizou outras parcerias com grandes nomes como: Dua Lipa, Megan Thee Stallion e Post Malone.

Para anunciar o remix nas redes sociais, Anitta escreveu no Instagram: "Eu acabei de me apaixonar por um Garoto de Charlotte (cidade natal do rapper)". O cantor também publicou um vídeo ao lado da brasileira para compartilhar o lançamento.