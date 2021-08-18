Festival Internacional de Curtas de SP conta com dois filmes do ES em 2021

Cena do curta capixaba "Três Graças", de Luana Laux Crédito: Festival Internacional de Curtas de São Paulo

Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo - Curta Kinoforum acontece de 19 a 29 de agosto, e, por conta da pandemia do novo coronavírus, será em formato on-line e com exibições gratuitas pelo Uma das mostras mais representativas do circuito brasileiro, oacontece de 19 a 29 de agosto, e, por conta da pandemia do novo coronavírus, será em formato on-line e com exibições gratuitas pelo site oficial

Em sua 32ª edição, a mostra traz cerca de 200 filmes, representando 39 países, sendo 116 títulos brasileiros vindos de 14 estados, dois deles representando o audiovisual capixaba: "Três Graças", de Luana Laux, e o elogiado "Rocha Matriz", de Miro Soares e Gabriel Menotti.

Exibido no último Festival de Vitória, "Rocha Matriz", com imagens poéticas e contemplativas, examina a cadeia produtiva de mármore e granito - muito atuante no setor econômico do Estado - a partir de uma "consciência alienígena" e traça conexões entre formas de trabalho e mercado global. A narração é do chinês Wei-Chieh Huang. Curta de narrativa incomum, o destaque fica para a superlativa montagem, assinada por Iuri Galindo.

Rodado na área rural de Muqui, "Três Graças", que, além da direção de Luana Laux, conta com roteiro de Leo Alves, narra as histórias de três mulheres sonhadoras em um conto de empoderamento no interior do ES.

Em uma fazenda no interior do Brasil, que abriga uma antiga casa grande e uma fábrica de cachaça, três irmãs vivem em uma ciranda do destino. Elas pedem a Virgem Maria pela graça de um desejo secreto. "Três Graças", entre outras mostras, também foi exibido no Festival de Tiradentes/MG, em 2020.

Cena do curta "Três Graças" Crédito: Festival Internacional de Curtas de São Paulo

CONCEITUADOS

Além dos filmes capixabas, a competição nacional do Curta Kinoforum traz atrações premiadas dentro e fora do Brasil, como "Céu de Agosto", recém-premiado no Festival de Cannes; "Ela Que Mora no Andar de Cima", estrelado por Marcelia Cartaxo, o amazonense "Seiva Bruta", com Luiz Carlos Vasconcelos no elenco e eleito melhor curta-metragem latino-americano no Directors Guild of America (DGA), e "Menarca", de Lillah Halla, selecionado para a Semana da Crítica do Festival de Cannes e vencedor do prêmio do público no festival Cinelatino de Toulouse (França).

Entre os destaques internacionais da programação estão "Estrela Vermelha", do diretor e ator francês Yohan Manca, e obras premiadas no Festival de Clermont-Ferrand, o mais importante evento dedicado ao curta-metragem: "Irmãs" (Estônia), "Nadador" (Suécia) e "Ônibus Noturno" (Taiwan).

A programação inclui ainda "Viagem ao Paraíso", produção do Vietnã premiada no Festival de Locarno, "Casca", eleito melhor curta internacional do Festival de Annecy, além de "O Cordeiro de Deus" (Portugal) e "Dustin" (França), ambos selecionados para o Festival de Cannes.

Os programas especiais jogam luz sobre a cultura indígena, com uma mostra voltada ao festival Amotara, dedicado a mulheres cineastas, e a sessão Música e Modo de Viver dos Guaranis. A produção feita por jovens cineastas das periferias merece espaço nos programas "Diálogos: André Novais Oliveira e Lincoln Péricles", "Cine Social Club" e "Kinolab Tela Digital".

32º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS-METRAGENS DE SÃO PAULO