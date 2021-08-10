Animações capixabas ganham exibição gratuita na internet

Cena do curta-metragem "Portinholas" (2003), desenvolvido por estudantes do ensino municipal de Vitória Crédito: Instituto Marlin Azul

Pioneira na área de animação infantil, a ONG Instituto Marlin Azul (IMA) acaba de disponibilizar seus curtas-metragens de forma gratuita na internet, dentro do projeto "Cine Animazul". Os títulos foram desenvolvidos em parceria com escolas públicas da rede municipal de Vitória - e de outras cidades do país - e contam com roteiro, direção e animações feitas por crianças e adolescentes.

A plataforma Cine Marlin Azul é composta por obras de animação que marcaram a história de 22 anos de atividades do IMA, em projetos de iniciação e inclusão audiovisual. A coletânea acompanha a linha do tempo do "Projeto Animação", desde as primeiras experimentações das técnicas artesanais em escolas de Vitória, em 2002, até as recentes oficinas virtuais de cinema de animação.

O portal oferece quatro sessões, cada uma integrada por quatro curtas com trajetórias em mostras e festivais por diversas partes do mundo. Na sessão 1, chamada "Os Primeiros Filmes", o espectador é convidado a viajar pelas raízes do "Projeto Animação", ao resgatar obras como "Mangue e Tal"; "Portinholas"; "Zen ou Não Zen? Eis a Questão" e "Vitória pra Mim".

Cena da animação "Vento Viajante", produzida pelo instituto Marlin Azul Crédito: Instituto Marlin Azul

A sessão 2 é composta por curtas inspirados em grandes nomes da invenção e da cultura brasileira: "Albertinho" (o aviador Alberto Santos Dumont); "Ele" (o sambista, cantor e compositor Noel Rosa); "O Maestro do Tempo" (o maestro e compositor Heitor Villa-Lobos); e "A Árvore de Humberto" (o cineasta Humberto Mauro).

As homenagens continuam na sessão 3, com destaque para novas personalidades inspiradoras: "Vitalino e Nós no Barro" (o artista Mestre Vitalino); "As Curvas de Niemeyer" (o arquiteto Oscar Niemeyer); "O Bruxo do Cosme Velho" (o escritor Machado de Assis); e "Nada, Nadador!" (o poeta Jorge Mateus de Lima). A sessão 4, intitulada "Fábulas", apresenta filmes com temáticas e abordagens existencialistas, como "Vento Viajante"; "A Garça Graça"; "No Caminho da Escola" e "Um Fio de Esperança".

Além dos curtas-metragens, a plataforma vai disponibilizar conteúdos extras, como entrevistas com alunos e professores, making of das oficinas, cenas das gravações em estúdio, lançamentos com trilha sonora e narrações apresentadas ao vivo, fotografias, storyboards, roteiros, podcasts, cartilha, cartazes e flipbooks. A ideia é usar o material como conteúdo didático em escolas e cineclubes.

INTERATIVIDADE

Além da exibição de filmes, a plataforma conta com o "Estúdio Animazul", uma atividade direcionada a experimentar e difundir as técnicas artesanais do cinema de animação, como o desenho 2D, a massinha, o recorte e o pixilation.

O internauta é convidado a conhecer o funcionamento dos brinquedos ópticos e dispositivos utilizados no período do pré-cinema, entre eles, o taumatrópio, o flipbook, o zootrópio e o fenactoscópio. São dispositivos óptico-mecânicos capazes de criar a ilusão do movimento.