Therry Klotzel, das 'Câmeras Escondidas' de Silvio Santos, morre aos 74 anos

Ela ficou conhecida por participar de pegadinhas das câmeras escondidas do Programa Silvio Santos (SBT) Crédito: @Therryklotzel

A atriz Therry Klotzel morreu nesta terça-feira (17) aos 74 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Ela ficou conhecida por participar de pegadinhas das câmeras escondidas do Programa Silvio Santos (SBT) e viver personagens em episódios como "Show da Velhinha" e "Boneco do Mal".

A informação foi confirmada através de uma nota de pesar divulgada pelo SBT. No texto, a emissora explica que a atriz estava internada desde 3 de agosto, para um tratamento na vesícula biliar, e então descobriu estar com câncer.

"Therry era muito querida pelos amigos do Programa Silvio Santos e pelos colegas do SBT, e recebeu o carinho do público com o sucesso de suas aparições nas atrações da casa. A atriz será cremada na cidade de Diadema", afirma a nota.

A emissora ainda afirma que presta "solidariedade aos seus familiares, ao seu marido Ernesto e aos amigos de Therry, desejando que Deus os conforte neste difícil momento". Além de participar dos quadros de câmeras escondidas, ela também atuava nos episódios de Os Velhinhos se Divertem.