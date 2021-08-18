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Therry Klotzel, das 'Câmeras Escondidas' de Silvio Santos, morre aos 74 anos

A atriz Therry Klotzel morreu vítima de um câncer no pâncreas. Ela ficou conhecida por participar de pegadinhas das câmeras escondidas do Programa Silvio Santos (SBT) e viver personagens em episódios como "Show da Velhinha" e "Boneco do Mal"

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 16:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 ago 2021 às 16:13
Therry Klotzel
Ela ficou conhecida por participar de pegadinhas das câmeras escondidas do Programa Silvio Santos (SBT) Crédito: @Therryklotzel
A atriz Therry Klotzel morreu nesta terça-feira (17) aos 74 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Ela ficou conhecida por participar de pegadinhas das câmeras escondidas do Programa Silvio Santos (SBT) e viver personagens em episódios como "Show da Velhinha" e "Boneco do Mal".
A informação foi confirmada através de uma nota de pesar divulgada pelo SBT. No texto, a emissora explica que a atriz estava internada desde 3 de agosto, para um tratamento na vesícula biliar, e então descobriu estar com câncer.
"Therry era muito querida pelos amigos do Programa Silvio Santos e pelos colegas do SBT, e recebeu o carinho do público com o sucesso de suas aparições nas atrações da casa. A atriz será cremada na cidade de Diadema", afirma a nota.
A emissora ainda afirma que presta "solidariedade aos seus familiares, ao seu marido Ernesto e aos amigos de Therry, desejando que Deus os conforte neste difícil momento". Além de participar dos quadros de câmeras escondidas, ela também atuava nos episódios de Os Velhinhos se Divertem.
No quadro, ela encarnava uma senhora nada convencional, que desfilava pelas ruas de São Paulo com trajes inusitados, interpretava uma dançarina de pole dance e carregava placas com dizeres engraçados e inesperados.

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