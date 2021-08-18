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Hiperplasia

Mateus Carrieri faz cirurgia na próstata e pede que homens 'se cuidem'

O médico do ator explicou que essa intercorrência, caracterizada pelo aumento de células no órgão, é mais comum que o câncer de próstata.

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 16:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 ago 2021 às 16:52
Mateus Carrieri, ator
Mateus Carrieri, ator Crédito: Instagram/mateuscarrieriof
O ator e ex-A Fazenda Mateus Carrieri, 54, passou por uma cirurgia de raspagem de próstata nesta terça-feira (17). Ele explicou em seu Instagram que estava com hiperplasia, um aumento do número de células no órgão, e que a cirurgia foi para controle do tamanho da próstata.
Ele afirma que deve receber alta nesta quarta-feira (18), e em um vídeo publicado em seu IGTV ao lado de seu médico falou sobre seu estado. "A tendência era só piorar, não é doutor?", disse o ator. "Esse aumento benigno da próstata é algo mais comum do que o câncer de próstata", explicou o médico Danilo Galante.
Carrieri afirma que, antes da cirurgia, sentia vontade de urinar constantemente e que isso "começou a atrapalhar até o meu sono". "É mais um jeito de incentivar quem passou dos 40 anos a visitar o urologista e fazer os exames sem preconceito e sem medo", completou o artista.
Em entrevista à revista Quem, o artista contou que sentiu medo antes da cirurgia. "Operação e próstata são palavras que assustam o homem", diz. "O motivo de eu ter exposto a cirurgia toda é tentar fazer do meu Instagram alguma coisa positiva e um alerta para os homens que estão chegando perto da minha idade, com 40, 50 anos, a se motivarem a fazer seu check-up completo."
Em um vídeo publicado na segunda-feira (16), antes de realizar a operação, ele incentivou seus seguidores a se cuidarem. "Todos os homens a partir dos 40 anos devem fazer sim o exame de toque, o ultrassom e o exame de sangue", alertou. "Acho que como influenciador temos esse dever, temos essa necessidade de ajudar as pessoas."
Ele diz que homens podem ter receio de fazer o exame de toque, mas afirma que é uma "besteira", já que o exame é importante para o diagnóstico e é rápido. "Por isso se cuidem e tentem melhorar a qualidade de vida."

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