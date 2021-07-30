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Narcisa Tamborindeguy publica foto com Boninho quando eram casados

'Magros, jovens e bonitos', escreveu a socialite nas redes sociais

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 14:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jul 2021 às 14:44
A socialite Narcisa Tamborindeguy e o diretor de televisão Boninho, que foram casados por três anos
A socialite Narcisa Tamborindeguy e o diretor de televisão Boninho, que foram casados por três anos Crédito: Instagram/@narcisat
Narcisa Tamborindeguy surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira, 29. Isso porque a socielite decidiu publicar uma foto antiga em que aparece de mãos dadas com Boninho, diretor do Big Brother Brasil. Ele e Narcisa se casaram em 1983, ficaram três anos juntos e têm uma filha, Marianna Tamborindeguy de Oliveira.
"Magros, jovens e bonitos. Com o diretor Boninho", escreveu a empresária na legenda da foto que postou no Instagram.
Diversos amigos e internautas comentaram a imagem. E teve quem pedisse a presença de Narcisa no reality show da TV Globo: "Narcisa, meu voto é ver você no BBB. Me conta... Toparia?", escreveu um fã.
Atualmente, Boninho é casado com Ana Furtado, apresentadora da Globo, com quem tem uma filha, Isabella Oliveira.

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