Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality

Globo nega convite a Tadeu Schmidt para substituir Tiago Leifert no BBB 22

Jornalista é uma das principais apostas para o comando do reality

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 17:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 set 2021 às 17:27
O jornalista e apresentador do Fantástico Tadeu Schmidt
O jornalista e apresentador do Fantástico Tadeu Schmidt Crédito: João Cotta/TV Globo
O Big Brother Brasil 22 ainda não tem apresentador definido. A afirmou é da Globo, que desmentiu, na tarde desta segunda-feira (13), boatos que apontavam um convite da emissora para o jornalista Tadeu Schmidt substituir Tiago Leifert no reality show.
"Não estão definidas ainda as apresentações nem do BBB nem do The Voice Brasil em 2022", afirmou comunicado da Globo, contrariando as notícias que chegaram a ser veiculadas nas redes sociais sobre a saída de Schmidt do Fantástico para fazer o BBB.
Desde a semana passada, Schmidt tem sido apontado como um possível substituto de Leifert, que anunciou sua saída da emissora após 15 anos. O jornalista manteria o perfil de apresentadores do reality, seguindo os passos de Pedro Bial e Leifert.

Veja Também

Tiago Leifert desmente rumores sobre o motivo de saída da Globo

"Já estou com saudades", diz Boninho sobre despedida de Tiago Leifert

De Mion a Mamacita, internet especula quem vai substituir Tiago Leifert na Globo

O apresentador do Fantástico, no entanto, não é a única opção para o BBB 22. Marcos Mion, que apresentou A Fazenda (Record) por anos e chegou à emissora há pouco tempo, é uma possibilidade, assim como a ex-BBB Ana Clara, hoje no Rede BBB.
As apostas pelo cobiçado posto de apresentador do BBB começaram após o anúncio de saída de Leifert da emissora, que surpreendeu a todos na última quinta-feira (9). Ele apresentará apenas o The Voice Brasil antes de sua despedida, em dezembro.
"A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal", afirmou o jornalista, que disse ter a sensação de sair da casa dos pais para encarar o mundo.
"Eu cresci aqui, como pessoa e como profissional. Consegui muito mais do que imaginava, e estou no momento perfeito, pessoal e profissionalmente, para encerrar esse capítulo que durou duas décadas. Tudo deu certo, foi lindo demais. Saio maduro, sem pressa, feliz e pronto para o mundo que está à minha frente", completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória
Aluguel cresce no ES
Dono ou inquilino? Maioria tem casa própria no ES, mas aluguel cresce
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados