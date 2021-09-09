De Mion a Mamacita, internet especula quem vai substituir Tiago Leifert na Globo

O apresentador Tiago Leifert Crédito: TV Globo/Reprodução

Nem é preciso dizer que a partida deixou as redes sociais em polvorosa. Logo, o assunto virou um dos temas mais comentados do Twitter, entrando para os trending topics.

"Coitado... Onde ele vai arranjar um outro emprego que dê pra tirar uns R$ 2000 líquido no meio dessa crise?", questionou um internauta.

Coitado... Onde ele vai arranjar um outro emprego que dê pra tirar uns R$ 2000 líquido no meio dessa crise? — mateus #ForaBolsonaro (@fcknmat) September 9, 2021

Mas a maior pergunta do momento é: "quem vai substituir o jornalista no BBB e no The Voice"?. Segundo a TV Globo, os novos apresentadores de 2022 do ‘Big Brother Brasil’ e do ‘The Voice Brasil’ ainda serão definidos. Mas a internet já faz suas apostas. Confira abaixo.

Muitos citaram Marcos Mion para o cargo, já que o recém-contratado comandava o reality da emissora concorrente. Alguns viram a chance de Pedro Bial voltar a assumir o "BBB".

É a chance da Globo colocar o Bial de volta e mostrar como é que se faz um Big Brother pic.twitter.com/u7dvOWaCdO — Yeager (@funnieskeeter) September 9, 2021

A maioria dos internautas REALMENTE está preocupado com o futuro do "Big Brother Brasil". "Medo de vim André Marques no BBB...", afirmou um fã do reality. "Acho que quem vai apresentar é a Ana Clara", apontou outro "palpiteiro".

Muitos, preferiram a ironia, "politizando" a história. Espia?

Michel Temer acaba de ser anunciado como novo apresentador do BBB — Tiago Souza não aguenta mais (@TiagoSouza0) September 9, 2021

Teve gente até especulando o nome de Annitta para comandar o programa mais popular da TV brasileira.... Ou será que foi ironia?

Espero que o próximo apresentador do BBB seja mulher e não tenha cara de sapatênis pic.twitter.com/CH6PvBzImF — Ivinius (@ivinius) September 9, 2021

Teve internauta ainda que sugeriu o nome de Ana Clara, que já realiza as entrevistas com os eliminados do reality show. "A única pessoa possível que pode substituir o Tiago Leifert no Big Brother Brasil é a Ana Clara. Eu entrego em tuas mãos Boninho", escreveu um fã.

a única pessoa possível que pode substituir o tiago leifert no big brother brasil é a ana clara, eu entrego em tuas mãos boninho pic.twitter.com/4ifzs0zaxk — Junior/ ahs double feature (@ENDOFANERAAOTY) September 9, 2021

As únicas pessoas possíveis que podem substituir o Tiago leifert no Big Brother Brasil é a Ana Clara ou o Mion. pic.twitter.com/HNPZxXVw7e — Biel? #AFazenda13 (@Biel_comenta) September 9, 2021

Uma volta de Evaristo Costa também foi especulada para a emissora. E quando se acha que não tem mais nomes, até a Mamacita entrou na roda de apostas da internet.

Nem Ana Clara nem Mion.

A mamacita vai substituir o Tiago Leifert na Globo. pic.twitter.com/4omSrmJRFh — tiago sem h, normal (@tiagosalvadorof) September 9, 2021

? URGENTE ? ao que tudo indica, Evaristo Costa vai substituir Tiago Leifert no BBB 22! o bom filho à casa torna ? pic.twitter.com/gEcHoNYJiZ — gleidistone silva (tomtom®) (@eugleidistone) September 9, 2021