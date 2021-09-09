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De Mion a Mamacita, internet especula quem vai substituir Tiago Leifert na Globo

Em poucos minutos, o assunto entrou para os trending topics do Twitter como uma banca de apostas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2021 às 19:06

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 19:06

O apresentador Tiago Leifert
O apresentador Tiago Leifert Crédito: TV Globo/Reprodução
A notícia surtiu como uma bomba no mundo dos famosos. Na tarde desta quinta-feira (18), Tiago Leifert anunciou que deixará a Rede Globo após a próxima edição do "The Voice Brasil", ou seja: segue na emissora carioca até o final deste ano, mais precisamente dia 23 de dezembro, data marcada para o encerramento do reality musical.  
Nem é preciso dizer que a partida deixou as redes sociais em polvorosa. Logo, o assunto virou um dos temas mais comentados do Twitter, entrando para os trending topics. 
"Coitado... Onde ele vai arranjar um outro emprego que dê pra tirar uns R$ 2000 líquido no meio dessa crise?", questionou um internauta.
Mas a maior pergunta do momento é: "quem vai substituir o jornalista no BBB e no The Voice"?. Segundo a TV Globo, os novos apresentadores de 2022 do ‘Big Brother Brasil’ e do ‘The Voice Brasil’ ainda serão definidos. Mas a internet já faz suas apostas. Confira abaixo.
Muitos citaram Marcos Mion para o cargo, já que o recém-contratado comandava o reality da emissora concorrente. Alguns viram a chance de Pedro Bial voltar a assumir o "BBB".
A maioria dos internautas REALMENTE está preocupado com o futuro do "Big Brother Brasil". "Medo de vim André Marques no BBB...", afirmou um fã do reality. "Acho que quem vai apresentar é a Ana Clara", apontou outro "palpiteiro".
Muitos, preferiram a ironia, "politizando" a história. Espia?
Teve gente até especulando o nome de Annitta para comandar o programa mais popular da TV brasileira.... Ou será que foi ironia?
Teve internauta ainda que sugeriu o nome de Ana Clara, que já realiza as entrevistas com os eliminados do reality show. "A única pessoa possível que pode substituir o Tiago Leifert no Big Brother Brasil é a Ana Clara. Eu entrego em tuas mãos Boninho", escreveu um fã.
Uma volta de Evaristo Costa também foi especulada para a emissora. E quando se acha que não tem mais nomes, até a Mamacita entrou na roda de apostas da internet.
Tiago Leifert também fez um post em seu Instagram explicando a saída da "Vênus Platinada". O texto foi acompanhado de várias lamentações dos seguidores, incluindo gente famosa, como Marcos Mion, Pyong Lee, Camilla de Lucas e a própria TV Globo, com um singelo "Orgulho da história que criamos. Desejamos todo sucesso e muita felicidade no novo ciclo".

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