Tiago Leifert deixa a Globo após o 'The Voice Brasil'

Tiago Leifert na casa do BBB Crédito: Globo/Paulo Belote

Tiago Leifert já tem data para deixar a TV Globo: 23 de dezembro, assim que acabar o The Voice Brasil 2021. O anúncio foi feito pela emissora em comunicado oficial. Os novos apresentadores de 2022 do ‘Big Brother Brasil’ e do ‘The Voice Brasil’ ainda serão definidos.

"Em dezembro vou me despedir da casa que eu amo... Tomar a decisão de ir embora foi extremamente difícil, mas é o que eu quero neste momento... Vou ter bastante tempo para me despedir de todo mundo, agradecer e obviamente chorar como nunca", escreveu Leifert no Instagram.

"Mas, calma! Primeiro de tudo, vamos fazer um The Voice Brasil todo diferente e cheio de dinâmicas novas para comemorar essa décima edição (a minha última!) que já começamos a gravar e está espetacular", finalizando o texto na rede social.

Segundo a Rede Globo, Leifert amadureceu a vontade, que já havia manifestado no ano passado, de parar e preferiu não renovar seu contrato. "A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora! A sensação é a de sair da casa dos pais para encarar o mundo", inicia o apresentador.

"Eu cresci aqui, como pessoa e como profissional. Aliás, faz 20 anos que saí de casa para estudar nos EUA com a missão de um dia trabalhar na Globo. Eu consegui muito mais do que imaginava, e estou no momento perfeito, pessoal e profissionalmente, para encerrar esse capítulo que durou duas décadas. Tudo deu certo, foi lindo demais. Saio maduro, sem pressa, feliz e pronto para o mundo que está à minha frente", continua Leifert no comunicado, que emenda falando de sua história como jornalista até chegar a apresentador.

"Aqui dentro construí uma história linda no esporte, onde pude criar novos estilos e narrativas, fazer parte de três Copas do Mundo e uma Olimpíada. No entretenimento, pude estar presente na implementação de quatro formatos e estar à frente de 16 temporadas de realities, uma paixão do Brasil e também minha. Mais lindo ainda foi comandar o ‘Big Brother Brasil’, um fenômeno apaixonante, do qual sempre fui fã, e que teve edições recentes consideradas históricas", enaltece.

Por fim, Tiago fala que deixa a Globo com as portas abertas para futuras parcerias: "Eu tenho um caso de amor com a Globo. E por isso saio com a absoluta certeza de que posso me dar esse tempo e de que vou continuar sendo bem-vindo aqui a qualquer momento. Meu muito obrigado a todos que estiveram comigo. E em especial ao público, que sempre me acolheu”.

CARREIRA

O começo foi em 2004 como apresentador e editor na Rede Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo. Depois, Tiago Leifert chegou ao SportTV, em 2006, como repórter e logo virou editor-chefe do ‘Globo Esporte’, apresentador e foi o responsável pela mudança no formato do jornal.

Com um estilo único, chamou atenção e foi convidado para alçar novos voos como apresentador da versão brasileira do ‘The Voice’, em 2012. Em 2015, assumiu mais um novo projeto na emissora, desta vez, o matinal ‘É de Casa’. Esteve à frente, ainda, da ‘Central da Copa’, em 2010, 2014 e 2018, e participou do crescimento da franquia ‘Voice’, apresentando a primeira temporada da versão ‘Kids’.

Em 2016, trouxe sua paixão pelos games e pelo universo geek para a TV Globo, com o ‘Zero 1’. E, em 2017, assumiu um de seus maiores desafios: comandar o ‘Big Brother Brasil’.

Apresentando as últimas cinco edições do BBB, Tiago deixou sua marca não apenas com seus bordões como “fogo no parquinho” e “textão não decide paredão”, mas também com edições históricas – uma delas garantiu o recorde mundial de votação popular em um reality show.

Por diversas vezes substituiu colegas em seus programas e, mais recentemente, encarou a missão de comandar as tardes de domingo durante uma licença médica de Fausto Silva e, depois, no ‘Super Dança dos Famosos’. Mas será à frente daquele que foi seu primeiro projeto no entretenimento na emissora – o ‘The Voice Brasil’ – que Tiago Leifert irá se despedir da Globo, após 15 anos de uma parceria feliz e bem-sucedida.