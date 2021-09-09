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"Já estou com saudades", diz Boninho sobre despedida de Tiago Leifert

Apresentador não renovou o contrato com a TV Globo
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

09 set 2021 às 18:41

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 18:41

Boninho e Tiago Leifert
Boninho e Tiago Leifert Crédito: Instagram/@boninho
A despedida oficial de Tiago Leifert é só no dia 23 de dezembro, após o The Voice Brasil, mas o anúncio da saída do apresentador da TV Globo mexeu com a internet e com um amigo pessoal, o diretor Boninho. O Big Boss foi às redes sociais deixar sua homenagem ao parceiro de trabalho.
"Confesso que já estou com saudades", escreveu Boninho no Instagram ao publicar uma foto com Leifert.
O diretor começa a postagem em tom de carta falando dessa parceria por vários programas da casa em que dirigiu o jornalista. "Querido Tiago, você sabe que respeito muito sua decisão, mas esse até breve tem que ser breve! Você foi um mega parceiro em todos os projetos que fizemos juntos, Zero1, Voice, É De Casa, Central da Copa, Dança dos Famosos e finalmente, o nosso BBB. Um fenômeno lindo que teve temporadas inesquecíveis com você", iniciou o diretor.
Boninho ainda fala sobre amizade e admiração que tem com o colega de empresa e anuncia que os almoços e papos vão continuar. "Mesmo sabendo que teremos um Voice inteiro pela frente, o projeto que deu início a nossa jornada, confesso que já estou com saudades. Mas tudo bem, porque vamos continuar com nossos almoços, nossos papos e trocas de ideias. Com o coração apertado, obrigado por tudo, meu amigo".
Segundo a Rede Globo, Leifert já havia manifestado a vontade de sair da emissora há um ano. O apresentador falou sobre sua saída em seu Instagram e lembrou que ainda tem muito tempo para despedidas.
"Vou ter bastante tempo para me despedir de todo mundo, agradecer e obviamente chorar como nunca... Mas, calma! Primeiro de tudo, vamos fazer um The Voice Brasil todo diferente e cheio de dinâmicas novas para comemorar essa décima edição (a minha última!) que já começamos a gravar e está espetacular", finalizando o texto na rede social.

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