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Babado!

Em "A Fazenda", Bil Araújo faz fofoca do "BBB" e é desmentido por Nego Di na internet

Arcrebiano disse ter sido excluído pela "galera do mal" do grupo de WhatsApp criado pelos ex-participantes do programa global.  Humorista gaúcho desmentiu, provando que ele se recusou a participar

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2021 às 18:06
Bil Araújo em
Bil Araújo em "A Fazenda 13" Crédito: Reprodução/Playplus
É treta atrás e treta! Atualmente em "A Fazenda 13",  Bil Araújo a todo momento conta alguma história sobre sua passagem pelo "Big Brother Brasil 21". Nesta terça (05), o capixaba fez uma fofoca sobre alguns participantes do programa global e, pelo que parece, contou uma mentira, a ponto de ser desmentido por Nego Di e Viih Tube, ex-colegas de "BBB", pelas redes sociais.
O babado começou quando Arcrebiano falou para Rico Melquiades, colega de "A Fazenda", que existe um grupo de WhatsApp dos ex-participantes do reality show da Rede Globo. Porém, deu a entender que esse zap foi criado pela "galera do mal” e que ele, Juliette e Gilberto foram excluídos pelos outros membros.
O bafo, claro, logo foi parar no Twitter, com várias pessoas comentando sobre o assunto.
Como tudo o que cai na internet logo é descoberto, Nego Di viu o post e tratou de desmentir Bil. Também pelas redes sociais, o humorista gaúcho afirmou que o capixaba foi convidado para participar, mas não quis entrar. E ainda provou, postando um áudio e texto de uma conversa de Arcrebiano com Viih Tube. Confira: 
E a fofoca foi parar em outro participante do "BBB 21", o goiano Caio. O "agroboy" também reprovou o comportamento do capixaba.
E as tretas não terminaram. Durante a tal conversa de Bil Araújo e Rico Melquiades, rolou outro assunto. Arcrebiano ainda assumiu que ficou com Kerline, a primeira eliminada do "BBB 21", mas que os dois não se falam hoje em dia após algum desentendimento. Rico aproveitou o momento para falar que encontrou a modelo em um evento e foi "maltratado" por ela.
Kerline, ao saber disso, "subiu nas tamancas" e foi para as redes sociais desabafar, dizendo que só esteve uma vez com Rico e, novamente, desmentiu Bil, desta vez dizendo que Gil está no Zap Zap do "BBB". Em tempo: ela não desmentiu ter vivido um rápido flerte com Arcrebiano. Toca o barco!

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