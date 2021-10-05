Em "A Fazenda", Bil Araújo faz fofoca do "BBB" e é desmentido por Nego Di na internet

Bil Araújo em "A Fazenda 13" Crédito: Reprodução/Playplus

É treta atrás e treta! Atualmente em "A Fazenda 13", Bil Araújo a todo momento conta alguma história sobre sua passagem pelo "Big Brother Brasil 21". Nesta terça (05), o capixaba fez uma fofoca sobre alguns participantes do programa global e, pelo que parece, contou uma mentira, a ponto de ser desmentido por Nego Di e Viih Tube, ex-colegas de "BBB", pelas redes sociais.

O babado começou quando Arcrebiano falou para Rico Melquiades, colega de "A Fazenda", que existe um grupo de WhatsApp dos ex-participantes do reality show da Rede Globo. Porém, deu a entender que esse zap foi criado pela "galera do mal” e que ele, Juliette e Gilberto foram excluídos pelos outros membros.

O bafo, claro, logo foi parar no Twitter, com várias pessoas comentando sobre o assunto.

bil assumindo que ficou com kerline e dizendo que naquele grupo dos ex-bbb só tinha o “time do mal”, que deixaram ele, juliette e gil de fora. pic.twitter.com/699EIAXIbm — rich (@richzei) October 5, 2021

Como tudo o que cai na internet logo é descoberto, Nego Di viu o post e tratou de desmentir Bil. Também pelas redes sociais, o humorista gaúcho afirmou que o capixaba foi convidado para participar, mas não quis entrar. E ainda provou, postando um áudio e texto de uma conversa de Arcrebiano com Viih Tube. Confira:

? EXPOSED: Nego Di (ex-bbb) vazou alguns áudios do Bil Araujo, onde ele mesmo recusa entrar no grupo de WhatsApp de ex-bbbs. Hoje cedo, o Bil citou na casa que não foi chamado para o tal grupo. #AFazenda pic.twitter.com/wMEldyi78p — Central A Fazenda (@CentralReaIity) October 5, 2021

E a fofoca foi parar em outro participante do "BBB 21", o goiano Caio. O "agroboy" também reprovou o comportamento do capixaba.

Que ruim ouvir isso! ÚNICO que levantou torcida e mutirão pra ele fui eu! Mas a vida é assim mesmo… — Caio Afiune ? (@AfiuneCaio) October 5, 2021

E as tretas não terminaram. Durante a tal conversa de Bil Araújo e Rico Melquiades, rolou outro assunto. Arcrebiano ainda assumiu que ficou com Kerline, a primeira eliminada do "BBB 21", mas que os dois não se falam hoje em dia após algum desentendimento. Rico aproveitou o momento para falar que encontrou a modelo em um evento e foi "maltratado" por ela.