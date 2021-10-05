Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Nego do Borel é encontrado em motel no Rio de Janeiro

Segundo o G1, o cantor teria passado a noite com duas mulheres no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2021 às 13:44

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 13:44

Nego do Borel em
Nego do Borel em "A Fazenda 13" Crédito: Reprodução/Playplus
Dado como desaparecido pela família nesta segunda-feira (4), Nego do Borel foi encontrado pela Polícia Civil num motel em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (5). Segundo o G1, o cantor teria passado a noite com duas mulheres.
De acordo com a publicação, Nego do Borel foi conduzido para a delegacia para prestar depoimentos. Ao chegar ao local, o funkeiro fez gestos obscenos. 
Segundo a polícia, o cantor estava no Hotel Corinto, na Zona Norte do Rio. Durante as buscas, equipes chegaram a ser enviadas para Itacurça, na Costa Verde,  depois de receber informações de que o funkeiro teria sido visto na região.
Desaparecido desde a última segunda-feira (4), Nego do Borel passa por um momento difícil em sua vida. Pouco depois de sair de casa e não dar mais notícias, o cantor deixou uma carta para seu assessor revelando estar com depressão. “Obrigado por tudo, você é f…, foi f…, mas eu não estou aguentando a pressão, estou com depressão”, escreveu a Anderson Faria da Silva.
Nego do Borel não dava notícias desde a tarde de segunda-feira (4), quando nem funcionários ou família conseguiram contato com o artista. O registro de desaparecimento foi feito pela mãe dele, Roseli Viana Pereira, na noite de ontem, no Rio de Janeiro. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).
Em depoimento à polícia, a mãe do funkeiro contou que, por volta de 11h30, chegou na casa do filho, no mesmo bairro, e o encontrou sentado, chorando. Roseli relatou que o filho disse que a amava e pediu para não o impedir de fazer o que queria. Segundo ela, Nego deixou um bilhete dizendo: “A Fazenda vai me pagar, fez minha mãe chorar…”.

Veja Também

"A depressão me tomou", disse Nego do Borel antes de desaparecer

Mãe de Nego do Borel registra desaparecimento do filho em delegacia no RJ

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Nego do Borel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados