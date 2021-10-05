Nego do Borel é encontrado em motel no Rio de Janeiro

Nego do Borel em "A Fazenda 13" Crédito: Reprodução/Playplus

Dado como desaparecido pela família nesta segunda-feira (4), Nego do Borel foi encontrado pela Polícia Civil num motel em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (5). Segundo o G1, o cantor teria passado a noite com duas mulheres.

De acordo com a publicação, Nego do Borel foi conduzido para a delegacia para prestar depoimentos. Ao chegar ao local, o funkeiro fez gestos obscenos.

Segundo a polícia, o cantor estava no Hotel Corinto, na Zona Norte do Rio. Durante as buscas, equipes chegaram a ser enviadas para Itacurça, na Costa Verde, depois de receber informações de que o funkeiro teria sido visto na região.

Desaparecido desde a última segunda-feira (4), Nego do Borel passa por um momento difícil em sua vida. Pouco depois de sair de casa e não dar mais notícias, o cantor deixou uma carta para seu assessor revelando estar com depressão. “Obrigado por tudo, você é f…, foi f…, mas eu não estou aguentando a pressão, estou com depressão”, escreveu a Anderson Faria da Silva.

Nego do Borel não dava notícias desde a tarde de segunda-feira (4), quando nem funcionários ou família conseguiram contato com o artista. O registro de desaparecimento foi feito pela mãe dele, Roseli Viana Pereira, na noite de ontem, no Rio de Janeiro. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).