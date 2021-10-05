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Polícia investiga

Mãe de Nego do Borel registra desaparecimento do filho em delegacia no RJ

No fim de setembro, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar o cantor por suspeita de estupro de vulnerável contra a modelo Dayane Mello durante o reality show "A Fazenda 13"

Publicado em 

05 out 2021 às 07:12

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 07:12

Nego do Borel em
Nego do Borel recentemente foi expulso do programa "A Fazenda 13" Crédito: Reprodução/Playplus
O cantor Nego do Borel, 29 anos, está desaparecido desde a segunda-feira (4), quando deixou de se comunicar com a família. A mãe do cantor, Roseli Viana, registrou um boletim de ocorrência na 42ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a ocorrência será encaminhada à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) nesta terça-feira (5). De acordo com a corporação, agentes já realizam diligências para localizar o cantor.
O desaparecimento também foi confirmado ao F5, da Folha de São Paulo, pela assessoria do cantor, que disse não ter ainda muitas informações sobre o caso.

EXPULSO DE "A FAZENDA"

No dia 25 de setembro, a Record decidiu expulsar o cantor do reality "A Fazenda 13". A decisão veio após os espectadores acusarem o participante de supostamente estuprar a modelo Dayane Mello, 32, durante a madrugada, após a segunda festa do programa.
No fim de setembro, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar Nego do Borel, que tem 29 anos, por suspeita de estupro de vulnerável contra a modelo Dayane Mello durante o reality show "A Fazenda 13"

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