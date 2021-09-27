'A Fazenda': celebridades pedem apuração sobre suspeita de abuso de Nego do Borel

Na noite de sexta-feira, 24, após uma festa em A Fazenda, Nego do Borel se deitou junto com Dayane Mello, que segundo os colegas constataram, estava "completamente bêbada". Apesar de ter sido alertado por Mc Gui para que saísse da cama da modelo, o cantor permaneceu e, durante a madrugada, foi possível ouvir sons que indicavam um comportamento sexual na cama em que ambos estavam.
A Record anunciou no sábado, 25, a expulsão de Nego do reality e o artista está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável. É o segundo processo dele por assédio; desde janeiro ele é suspeito de abusar da ex-noiva Duda Reis.
O assunto tomou conta das redes, com frases como "Estupro na Fazenda" e "Estupro na Record" e celebridades se manifestaram, repudiando as atitudes de Nego do Borel e pressionando a emissora. As equipes que administram os perfis de outros participantes de A Fazenda também publicaram notas nas redes sociais.
"São gravíssimas as imagens que circulam sobre a violência sexual num reality show da TV Record. A polícia deve investigar imediatamente#ESTUPRONARECORD", escreveu a ex-deputada Manuela d'Ávila.
"A apuração é necessária e URGENTE! Em qualquer situação onde uma pessoa seja incapaz de manifestar sua vontade (livre e consciente) a relação NÃO pode sequer ser iniciada", escreveu em mídia social a ex-BBB Juliette.
No Twitter, o youtuber Felipe Netto também se manifestou: "a polícia tem que fazer alguma coisa, pq se depender da Record o cara ainda ganha esse programa".