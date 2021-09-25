Nego do Borel é expulso de "A Fazenda 13"

Nego do Borel e Dayane Mello, em "A Fazenda 13" Crédito: Reprodução/Playplus

A Record decidiu expulsar o cantor Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, 29, do reality A Fazenda 13 neste sábado (25) na Record. A decisão vem após os espectadores acusarem o participante de supostamente estuprar a modelo Dayane Mello, 32 , na madrugada deste sábado (25), após a segunda festa do programa.

Em nota oficial enviada à coluna Zapping, a Record afirmou que "diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Boreal da competição". A emissora também informa que a participante passou por atendimento psicológico.

Circulam nas redes sociais trechos de vídeos dos peões no quarto após a comemoração. Dayane aparentava estar muito bêbada e outros participantes a ajudaram a se trocar e a se deitar.

Em uma das imagens, MC Gui, 23, aparece perguntando se ela gostaria de ficar onde estava, com Nego do Borel sobre ela, ou ir para a cama dela. "Papo sério, se ela não quiser sair, você sai, Nego", ele disse, e alegou ser melhor para evitar problemas.

Ao fundo, vozes femininas afirmavam que ela estava "totalmente bêbada" e concordam com a instrução. Em outro vídeo, Borel está deitado ao lado de Dayane, a abraçando, e outros participantes tentam afastá-lo, enquanto o cantor pede: "Calma aí".

Um dos trechos mais sérios é o que mostra o quarto durante a madrugada, com os demais participantes dormindo. As limitações da câmera não permitem que as imagens e o áudio sejam claros.

Segundo o público, nos trechos, Nego do Borel estaria na cama com Dayane, que não reagia por estar inconsciente. Há sons que parecem gemidos e, em alguns momentos, é possível ouvir a voz da modelo, quase inaudível, murmurando que tem filho.

VEJA A NOTA DA EQUIPE DO ARTISTA:

"COMUNICADO OFICIAL"

A assessoria imprensa de cantor Nego do Borel informa oficialmente a saída do cantor do Reality "A Fazenda". A equipe jurídica do artista se encontra neste momento em contato com a equipe jurídica da emissora para apurar todas as informações e se pronunciará hoje ainda, quando tiver maiores detalhes.

Deixamos claro que somos a favor de que a justiça seja feita e por pedimos para que evitem julgamentos sem provas ou baseados em pequenos recortes da internet.

Assessoria Nego do Borel"

VEJA A NOTA DA RECORD:

"A Record TV informa que desde a manhã deste sábado, 25 de setembro, trabalha na apuração criteriosa em relação aos acontecimentos desta última noite no reality 'A Fazenda' envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello.

Uma equipe multidisciplinar cuidou da análise de todo o material gravado, além de aguardar pelo despertar da Dayane e dos demais peões para juntar mais elementos, falas e depoimentos que pudessem amparar a decisão a ser tomada.

Além do atendimento psicológico, Dayane passou por uma entrevista completando os elementos primordiais para uma tomada de decisão justa.

Diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Boreal da competição.