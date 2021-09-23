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Polêmica

Nego do Borel será processado por chamar Liziane de 'Coringa' em 'A Fazenda 13'

Cantor fez piada sobre o rosto da colega de confinamento

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 09:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 set 2021 às 09:22
Nego do Borel chama Liziane de Coringa em A Fazenda 13
Nego do Borel chama Liziane de Coringa em A Fazenda 13 Crédito: Reprodução/Playplus
A equipe jurídica da participante Liziane Gutierrez confirmou que pretende entrar com processo contra o cantor Nego do Borel. O motivo: o artista, em A Fazenda 13, riu da aparência dela e a comparou ao personagem Coringa, conhecido por ter uma boca grande.
Em conversa no reality, Borel imitou Liziane e outras pessoas ao seu redor acabaram se divertindo com isso. Em contato com a reportagem, o advogado dela, Gil Ortuzal, contou quais são os próximos passos desse caso.
"O escritório informa que vai entrar com uma ação para apurar responsabilidade civil e até criminal do Nego do Borel em relação às chacotas relacionadas à cliente e eventual repercussão da conduta dele em relação a imagem dela", afirma.
Segundo ele, a equipe jurídica de Liziane também analisa a possibilidade de pedido liminar para que Nego do Borel seja citado e intimado ainda nesta semana, mesmo confinado.
Procurada, a assessoria de Nego do Borel disse que só vai se pronunciar quando a equipe receber alguma notificação judicial.
Nego do Borel, Liziane Gutierrez, Solange Gomes e Erika Schneider são os indicados da primeira roça desta temporada do reality. O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um dos moradores da baia para a berlinda. O quarto foi indicado pela dinâmica do resta um.
O fazendeiro Gui Araújo confirmou o que todos esperavam e colocou Nego do Borel na roça. Ele justificou o voto dizendo que não concorda com muitas das atitudes do funkeiro dentro da casa e que ele desestabiliza outras pessoas no jogo.
As peoas Dayane Mello e Liziane Gutierrez empataram com quatro votos. O fazendeiro decidiu indicar Liziane porque, segundo ele, ela não tentou se aproximar dos outros peões. Liziane tinha o poder de puxar o terceiro indicado da baia e escolheu Solange Gomes.

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