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Reality show

'A Fazenda 13': Nego do Borel, Liziane, Solange e Erika estão na 1ª roça

O resultado da eliminação será revelado nesta quinta-feira, 23

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 15:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 set 2021 às 15:38
A Fazenda 13: 1ª roça é formada por Nego do Borel, Liziane Gutierrez, Solange Gomes e Erika Schneider
A Fazenda 13: 1ª roça é formada por Nego do Borel, Liziane Gutierrez, Solange Gomes e Erika Schneider Crédito: Reprodução/Playplus
A Fazenda 13 teve a formação da primeira roça nesta terça-feira, 21. Os participantes que podem deixar o reality são: Nego do Borel, Liziane, Solange e Erika. Porém, uma delas pode se salvar, pois a prova do Fazendeiro ocorre nesta quarta, 22. Nego foi vetado da disputa. A primeira eliminação será definida na quinta.
"A minha decisão de hoje é totalmente baseada nos acontecimentos da casa", anunciou o fazendeiro, Gui Araújo, que votou no funkeiro. O cantor não ficou surpreso: "Eu esperava isso desde o primeiro dia que ele pegou o chapéu".
A roça foi formada da seguinte forma: Arcrebiano venceu a prova de fogo e ganhou dois poderes, o vermelho e o amarelo. O ex-BBB escolheu o 'poder da chama amarela' e teve que optar entre uma imunidade ou R$ 10 mil. Ele resolveu ficar com o dinheiro.
Bil entregou a chama vermelha para Victor, que tirou Dayane e Liziane da baia e trocou por Solange e Nego do Borel. Porém, as duas participantes empataram e receberam 4 votos cada.
Então, o fazendeiro da semana precisou escolher e salvou a Dayane, colocando Liziane na eliminação. A modelo, então, puxou Solange da baia direto para o banquinho da roça. Por fim, na dinâmica de 'resta um', nenhum concorrente salvou Erika e ela ocupou o último lugar nessa disputa.

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