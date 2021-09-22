'A Fazenda 13': Nego do Borel, Liziane, Solange e Erika estão na 1ª roça

A Fazenda 13: 1ª roça é formada por Nego do Borel, Liziane Gutierrez, Solange Gomes e Erika Schneider Crédito: Reprodução/Playplus

A Fazenda 13 teve a formação da primeira roça nesta terça-feira, 21. Os participantes que podem deixar o reality são: Nego do Borel, Liziane, Solange e Erika. Porém, uma delas pode se salvar, pois a prova do Fazendeiro ocorre nesta quarta, 22. Nego foi vetado da disputa. A primeira eliminação será definida na quinta.

"A minha decisão de hoje é totalmente baseada nos acontecimentos da casa", anunciou o fazendeiro, Gui Araújo, que votou no funkeiro. O cantor não ficou surpreso: "Eu esperava isso desde o primeiro dia que ele pegou o chapéu".

A roça foi formada da seguinte forma: Arcrebiano venceu a prova de fogo e ganhou dois poderes, o vermelho e o amarelo. O ex-BBB escolheu o 'poder da chama amarela' e teve que optar entre uma imunidade ou R$ 10 mil. Ele resolveu ficar com o dinheiro.

Bil entregou a chama vermelha para Victor, que tirou Dayane e Liziane da baia e trocou por Solange e Nego do Borel. Porém, as duas participantes empataram e receberam 4 votos cada.