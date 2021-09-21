Pus vaza do rosto de Liziane Gutierrez em programa de TV antes de "A Fazenda"

Liziane Gutierrez durante participação no programa "Botched" Crédito: Reprodução/Botched

A modelo Liziane Gutierrez tem chamado atenção do público durante sua participação em "A Fazenda 13". O motivo é o rosto após inúmeras intervenções e uma harmonização facial que deu errado e precisou de cirurgias para ser corrigida.

Com sua história em voga, internautas encontraram o episódio de "Botched" - famoso programa americano sobre plásticas que passa no Brasil na TV Paga - em que a influencer conta como os procedimentos feitos ao longo da vida afetaram seu rosto. Gravado em 2019, o programa mostra os cirurgiões Dr. Terry Dubrow e Dr. Paul Nassif avaliando o rosto de Liziane para uma cirurgia no nariz.