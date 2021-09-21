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Pus vaza do rosto de Liziane Gutierrez em programa de TV antes de "A Fazenda"

Cena aconteceu durante o reality "Botched", produzido nos EUA e exibido na TV paga, em 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2021 às 13:41

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 13:41

Liziane Gutierrez durante participação no programa
Liziane Gutierrez durante participação no programa "Botched" Crédito: Reprodução/Botched
A modelo Liziane Gutierrez tem chamado atenção do público durante sua participação em "A Fazenda 13". O motivo é o rosto após inúmeras intervenções e uma harmonização facial que deu errado e precisou de cirurgias para ser corrigida.
Com sua história em voga, internautas encontraram o episódio de "Botched" - famoso programa americano sobre plásticas que passa no Brasil na TV Paga - em que a influencer conta como os procedimentos feitos ao longo da vida afetaram seu rosto. Gravado em 2019, o programa mostra os cirurgiões Dr. Terry Dubrow e Dr. Paul Nassif avaliando o rosto de Liziane para uma cirurgia no nariz.
Durante a avaliação, um dos médicos descobre que há pus saindo do rosto da modelo. Preocupados, os cirurgiões resolvem não mexer no rosto da peoa e pedem para que ela não faça mais nenhuma cirurgia na vida.

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