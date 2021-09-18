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"A Fazenda 13": ex-panicat Aline Mineiro e cantora Fernanda Medrado se beijam em festa

Além do beijo, houve muitas cenas bizarras na primeira festa do reality, com Nego do Borel perdendo um dente na pista de dança

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 10:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 set 2021 às 10:00
A primeira festa de "A Fazenda 13" aconteceu na madrugada deste sábado (18) e teve tudo que os fãs do reality costumam esperar. Beijo lésbico, choro, abuso de bebida e muita discussão sobre jogo. Entre os acontecimentos inusitados, Nego do Borel perdendo um dente na pista de dança.
A grande surpresa do evento foi a entrada da 21ª peoa, a influenciadora Sthe Matos, que foi escolhida pelo público para compor a última vaga do programa, ainda na noite de sexta (17). Ela chegou quando já estavam todos dançando e foi recebida com abraços e empolgação dos outros participantes.
Mas quem roubou a cena também foram a ex-panicat Aline Mineiro e a cantora Fernanda Medrado, que se beijaram na pista de dança. Aline até já tinha dado selinho em Dayane na última quarta-feira (15) e disse, dessa vez, para cantora curtir o momento.
Ex-panicat Aline Mineiro e cantora Fernanda Medrado se beijam e festa de
Ex-panicat Aline Mineiro e cantora Fernanda Medrado se beijam e festa de "A Fazenda 13" Crédito: Reprodução
As confusões também marcaram presença. Rico Melquíades ainda amargurou a briga que teve com Solange Gomes e caiu no choro, sendo consolado por Tati Quebra Barraco, e Liziane, que abusou da bebida, também disparou acusações contra Nego do Borel, afirmando que ele está fingindo ser uma boa pessoa.
"Você está fazendo VT com a Tati, você está querendo pagar de bom menino com a Tati. Todo mundo está achando isso e eu estou falando", afirmou ela bastante alterada, em meio a muitos palavrões. Ela depois caiu no choro afirmando ser excluída pelos colegas de confinamento.

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E para aumentar as confusões, os competidores também terminaram a noite com uma punição por descumprimento das regras do programa. Alguém da baia usou instalações exclusivas para as pessoas da sede, e a produção determinou o corte de água por 12 horas e depois de ovo.
Já as conversas de jogo aconteceram em vários momentos da festa. Liziane e Rico já deixaram claro que têm Nego do Borel como alvo na primeira roça. Ele, que protagonizou o momento mais inusitado do evento, quando perdeu um dos dentes da frente na pista de dança. "Caiu. Tava mole", disse a Dynho Alves.
Mas o final da noite foi de festa. Isso por causa do aniversário de Aline Mineiro, que foi celebrado com os peões entoando um "Parabéns a Você" já dentro da sede, com direito a bolo e muitos abraços.

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