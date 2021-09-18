Reality

Sthe Matos é a tik toker escolhida para entrar em "A Fazenda 13"

Ela disputou a vaga com outros três confinados no Paiol

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 09:38

Agência FolhaPress

A tik toker Sthe Matos, que estava confinada em um espaço batizado de Paiol, é a 21º peoa escolhida pelo público para entrar em "A Fazenda 13", na noite desta sexta-feira (17). Ela disputou a vaga com Alisson Jordan, Krawk, Maah Tavares.
Sthe tem mais de 4 milhões de seguidores no Tik Tok, onde costuma falar tudo sobre sua vida, da cirurgia que deu errado no nariz à traição do ex. Ela é mãe de Apolo, de 2 anos.
Crédito: Reprodução/ Instagram @sthefanematos
Os peões estavam animados dançando quando a música parou e Sthe entrou na primeira festa da temporada, surpreendendo a todos. Ela foi recebida com abraços pelos outros participantes.
Os participantes e a peoa ainda não sabem que ela está imunizada para a primeira formação da roça da temporada. A apresentadora Adriane Galisteu disse que todos serão avisados na hora da votação.

Ela entra no reality rural para disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão com os 20 peões que já estão na casa: Arcrebiano, Dayane Mello, Tiago Piquilo, Valentina Francavilla, Victor Pecoraro, Fernanda Medrado, Gui Araújo, Liziane Gutierrez, Marina Ferrari, MC Gui, Mileide Mihaile, Mussunzinho, Nego do Borel, Tati Quebra Barraco, Rico Melquíades, Solange Gomes, Aline Mineiro, Erika Schneider, Erasmo Viana e Dynho Alves.

Cultura Famosos A Fazenda
