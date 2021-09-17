A Fazenda 13: Rico e Solange brigam durante intervalo; veja o vídeo

A Fazenda 13: Solange e Rico discutem durante o intervalo Crédito: Reprodução/Playplus

O fogo no feno é certo nesta edição de "A Fazenda". No terceiro dia de confinamento, o clima foi tenso durante uma prova de prêmios. Rico Melquiades e Solange Gomes protagonizaram uma briga que começou no intervalo do programa e se estendeu durante a madrugada.

Tudo começou porque o amigo de Carlinhos Maia foi eliminado pela ex-Banheira do Gugu na prova que daria prêmios em dinheiro aos confinados. Revoltado, ele prometeu indicá-la à Roça (o paredão do reality).

“Pronto, eu não tinha voto e agora eu tenho. Que raiva! Tô com a minha carne tremendo. Meu voto vai ser nela”, disse Rico. “Eu tenho intuição meu bem e eu vejo os seus olhares. Tô morrendo de medo”, respondeu a peoa.

Até aí, tudo bem. O programa seguiu até a hora que Adriane Galisteu chamou o intervalo. Fora do ar, a dupla protagonizou um barraco com troca de ofensas: Solange chamou o rapaz de feio e ele retrucou a chamando de velha.

Adriane voltou do intervalo e os companheiros de confinamento agradeceram o retorno. Alegaram que o clima ficou pesado no intervalo. A apresentadora disse que a briga poderia ser vista nesta sexta-feira (17), mas o reality já mostrou a treta no YouTube.

Após o encerramento do programa, Solange foi para a sede reclamando do comportamento de Rico e o chamando de feio novamente. E o barraco continuou dentro da casa, sobrando até para Mileide. Num momento de desabafo, Solange disse que chegou onde está pelo próprio trabalho, nunca foi sustentada, nem teve filho de homem rico. Vale lembrar que Mileide é mãe do filho de Wesley Safadão.

Mais tarde na baia, Solange disse que foi xingada primeiro e que não quer falar com ele. "Eu nem falo com ele. Como ele fala que eu sou podre?", questiona ela aos colegas.