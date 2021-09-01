Ex-A Fazenda, Stéfani Bays diz ser vítima do golpe do auxílio emergencial

Stéfani Bays durante participão em 'A Fazenda 12' Crédito: Reprodução/ Playplus

Stéfani Bays revelou que foi vítima do golpe do auxílio emergencial. A informação veio pela assessoria jurídica da moça, que respondeu à matéria pulicada pelo colunista Leo Dias, informando que ela e mais duas ex-participantes de A Fazenda receberam o auxílio de R$ 600 do Governo Federal.

"A Srta. Stéfani Bays foi vítima de um crime de estelionato, praticado por pessoas inescrupulosas, que se utilizaram de seus dados pessoais para receber ilegalmente o referido benefício, assim como já noticiado pela grande mídia ter ocorrido com outras pessoas", diz trecho da nota enviada ao colunista.

A informação sobre o recebimento do auxílio foi divulgada pelo perfil Fifi do Passarinho, no Twitter, que mostrou extratos do recebimento do benefício pela influenciadora e pelas ex-colegas de confinamento Jakelyne Oliveira e Tays Reis.

A miss, modelo e ex Farm JAKELYNE DE OLIVEIRA SILVA, nasceu em Mato Grosso. E segundo, informações do Data prev, a miss recebeu o AUXÍLIO EMERGENCIAL do GOVERNO.

Não estamos aqui para destilar ódio, queremos somente justiça.

Não tem cabimento uma figura pública — Fifi do Passarinho (@mfificomenta) August 30, 2021