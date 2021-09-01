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Ex-A Fazenda, Stéfani Bays diz ser vítima do golpe do auxílio emergencial

Segundo o colunista Leo Dias, nome da modelo aparece em lista do benefício
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2021 às 14:23

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 14:23

Stéfani Bays é a última fazendeira de 'A Fazenda 12'
Stéfani Bays durante participão em  'A Fazenda 12' Crédito: Reprodução/ Playplus
Stéfani Bays revelou que foi vítima do golpe do auxílio emergencial. A informação veio pela assessoria jurídica da moça, que respondeu à matéria pulicada pelo colunista Leo Dias, informando que ela e mais duas ex-participantes de A Fazenda receberam o auxílio de R$ 600 do Governo Federal.
"A Srta. Stéfani Bays foi vítima de um crime de estelionato, praticado por pessoas inescrupulosas, que se utilizaram de seus dados pessoais para receber ilegalmente o referido benefício, assim como já noticiado pela grande mídia ter ocorrido com outras pessoas", diz trecho da nota enviada ao colunista.
A informação sobre o recebimento do auxílio foi divulgada pelo perfil Fifi do Passarinho, no Twitter, que mostrou extratos do recebimento do benefício pela influenciadora e pelas ex-colegas de confinamento Jakelyne Oliveira e Tays Reis.
Segundo o assessor de imprensa da moça, Stéfani estava confinada no reality "A Fazenda 12" quando o benefício foi solicitado e pago pelo governo federal. A influenciadora digital ficou em terceiro lugar e faturou R$ 80 mil pela participação no programa.

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