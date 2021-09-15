Marcos Mion deseja sorte para Adriane Galisteu em A Fazenda 13

Adriane Galisteu e Marcos Mion Crédito: Divulgação/Montagem

Marcos Mion, 42, usou as redes sociais para cumprimentar a colega Adriane Galisteu, 48, que estreou na noite de terça-feira (14) no comando de A Fazenda 13 (Record). O reality show era apresentado por ele até o ano passado, quando foi demitido -atualmente ele apresenta o Caldeirão na Globo.

"Quero desejar boa sorte pra minha amiga de mais de 20 anos, exímia comunicadora, Adriane Galisteu, no comando da Fazendola", escreveu. "Lembro que ela sempre acompanhou o programa como fã, de me pedir para ir em Itapecerica para conhecer ao vivo, então que Deus abençoe esse momento dela!"

A nova apresentadora do programa agradeceu a lembrança. "Meu querido amigo Mion, você sabe que eu sou sua fã e eu vou estrear hoje feliz da vida com essa sua mensagem", respondeu.

Meu quero amigo Mion, você sabe que eu sou sua fã e eu vou estrear hoje feliz da vida com essa sua mensagem, Love u Beijos ❤️ — Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) September 15, 2021

Mion apresentou as três edições anteriores de A Fazenda. Antes dele, passaram pelo programa Britto Júnior (2009-14) e Roberto Justus (2015-17). Além disso, Rodrigo Faro apresentou uma edição batizada como Fazenda de Verão, com anônimos, em 2012.

A edição atual deve durar, em princípio, 94 episódios, e deve ser recheada de tretas e polêmicas, a julgar pelo elenco. Entre os nomes escalados estão Tiago, MC Gui, Arcrebiano, Nego do Borel, Tati Quebra Barraco e Liziane Gutierrez.