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Televisão

Marcos Mion deseja sorte para Adriane Galisteu em A Fazenda 13

Apresentadora estreou no comando do reality que ele apresentou até 2020

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 08:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 set 2021 às 08:52
Adriane Galisteu e Marcos Mion
Adriane Galisteu e Marcos Mion Crédito: Divulgação/Montagem
Marcos Mion, 42, usou as redes sociais para cumprimentar a colega Adriane Galisteu, 48, que estreou na noite de terça-feira (14) no comando de A Fazenda 13 (Record). O reality show era apresentado por ele até o ano passado, quando foi demitido -atualmente ele apresenta o Caldeirão na Globo.
"Quero desejar boa sorte pra minha amiga de mais de 20 anos, exímia comunicadora, Adriane Galisteu, no comando da Fazendola", escreveu. "Lembro que ela sempre acompanhou o programa como fã, de me pedir para ir em Itapecerica para conhecer ao vivo, então que Deus abençoe esse momento dela!"
A nova apresentadora do programa agradeceu a lembrança. "Meu querido amigo Mion, você sabe que eu sou sua fã e eu vou estrear hoje feliz da vida com essa sua mensagem", respondeu.
Mion apresentou as três edições anteriores de A Fazenda. Antes dele, passaram pelo programa Britto Júnior (2009-14) e Roberto Justus (2015-17). Além disso, Rodrigo Faro apresentou uma edição batizada como Fazenda de Verão, com anônimos, em 2012.
A edição atual deve durar, em princípio, 94 episódios, e deve ser recheada de tretas e polêmicas, a julgar pelo elenco. Entre os nomes escalados estão Tiago, MC Gui, Arcrebiano, Nego do Borel, Tati Quebra Barraco e Liziane Gutierrez.
Além dos 20 nomes confirmados para o reality, uma 21ª vaga ainda está indefinida. A disputa foi anunciada na segunda-feira (13) e acontece entre os influenciadores Alisson Jordan, Krawk, Maah Tavares e Sthe Matos, que estão no paiol e esperam definição que vai acontecer por votação popular.

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