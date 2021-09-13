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Televisão

Nove crianças avançam à semifinal do reality "The Voice Kids"

Quartas de Final contou com participação do público

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 09:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 set 2021 às 09:36
Técnicos e apresentadores do 'The Voice Kids' —
Técnicos e apresentadores do 'The Voice Kids' — Crédito: Fabio Rocha/ Globo
O The Voice Kids chegou às Quartas de Final neste domingo (12) em um programa ao vivo e com o público votando na voz favorita na página oficial da atração. Doze participantes se apresentaram no reality, quatro artistas por time time. Cada técnico pôde escolher duas vozes para seguir na disputa e os telespectadores um artista mirim.
A dinâmica funcionou assim: depois que os participantes se apresentaram, foi divulgado o resultado de quem o publico salvou e o técnico escolheu um candidato. Os dois integrantes de cada time que não se classificaram nesta rodada, voltaram para o palco ao final do programa e, assim, cada técnico escolheu mais um deles para seguir até a semifinal.
Pelo time Brown, Elis Cristine começou o dia de apresentações com "O Que É, o Que É?", de Gonzaguinha, seguida por Helloysa do Pandeiro cantando "Eu Só Quero Um Xodó", de Dominguinhos, Isabelly Sampaio, ao som de "Avião", de Djavan e Sofia Farah com "I Don´t Want to Miss a Thing", hit do Aerosmith. Helloysa e Izabelly foram escolhidas pelo público e pelo músico baiano, respectivamente.
Outro clássico de Gonzaguinha, "Nunca Pare de Sonhar ("Sementes do Amanhã"), foi a escolhida por Izabelle Ribeiro do time Gaby. Izadora Rodrigues soltou a voz com "Velha Roupa Colorida", de Belchior, Lua Brunetti cantou "Born to Be Wild", da banda Steppenwolf e Ruany Keveny com "De Quem É a Culpa", de Marília Mendonça. O público escolheu Ruany para seguir na disputa e a artista paraense optou por Izabelle Ribeiro.
No time Teló, Gustavo Bardim cantou "Disparada", de Jair Rodrigues, Henrique Bonadio se apresentou ao som de "Vou Deixar", hit do Skank, Laís Menezes escolheu "Sabiá", de Luiz Gonzaga e Zé Dantas para se apresentar e Maria Victoria fechou a primeira rodada cantando "Se Deus me Ouvisse", sucesso da dupla Chitãozinho e Xororó. Gustavo foi escolhido pelo público e Maria pelo cantor paranaense para seguir na disputa.
Cada um dos técnicos poderia salvar mais um participante de seu time. Brown escolheu Sofia Farah, Gaby optou por Izadora Rodrigues e Teló resgatou Laís Menezes.

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